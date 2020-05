Calles de Bella Unión en estado calamitoso

Dejando de lado las siete cuadras de hormigón de Avenida Artigas y la totalidad de cuadras de calle General Rivera, el resto de las calles de Bella Unión están en pésimo estado.-No hay una cuadra donde no se deban sortear pozos.- En no pocas calles no hay manera de evitar los enormes agujeros.-Estamos hablando de Avenida Artigas ( no las de hormigón) y después cuales, sabe que, son el resto de las arterias de la ciudad.- Hablamos del » casco antiguo», porque si vamos a los barrios, el panorama es más dantesco aún .-Días atrás Bella Unión cumplió 191 años de existencia.-Sin embargo, la ciudad sigue teniendo calles de tierra desde su fundación.-El trazado de las calles de Bella Unión en su fundación fue realizado por el Capitán ( llegó al grado de General) Bernabé Magariños.- Sin embargo, dentro de pocos años más , la ciudad estará celebrando sus 200 años y un elevado porcentaje de calles siguen siendo de tierra .

– Calles que nunca recibieron una capa de asfalto en su extensa vida.-Como nacieron, de tierra, siguen hoy en día en plena planta urbana.- Cuadras ubicadas en el centro mismo de la ciudad , a tan solo una cuadra de Plaza 25 de Agosto, nunca en los 191 años de la ciudad, recibieron una capa de bitumen.- Los hoyos tienen a mal traer a los conductores de todo tipo de rodados .-En algunas arterias son verdaderas » fosas».-No hay una calle, salvo lo nombrado al inicio que no tenga » huecos» por doquier.

– Llama la atención tanto abandono por parte de las autoridades municipales de Artigas hacia Bella Unión.- Basta ingresar a la página oficial de la Intendencia de Artigas para observar que semana a semana se están bituminizando calles de los barrios sumamente periféricos de esa ciudad capital.- Estamos hablando de barrios realmente alejado del centro de dicha ciudad, sin embargo, la segunda ciudad en importancia del departamento, sigue con calles de tierra como en 1829.-Cuesta entender como las autoridades de la Intendencia no atienden a Bella Unión .- Cuesta entender que dirigentes políticos de Bella Unión afines al gobierno municipal de Artigas ( el intendente es de todo el departamento y no solo de la ciudad de Artigas y estar solo para bituminzar calles en la ciudad de Artigas )no exijan que se atienda a nuestra ciudad.-Es realmente inconcebible .-La verdad que cuesta digerirlo .-Es de no creer que ni un bacheo con una mezcla especial se realice para por lo menos tapar algunos » miles de agujeros «, y como dice un amigo, » por lo menos para tapar el ojo «.-

Junta de Artigas realiza donaciones en Tomás Gomensoro

Una importante donación de elementos necesarios para el momento de coronavirus que afecta a parte del país , realizó la Junta Departamental de Artigas , a la policlinica de pueblo Tomás Gomensoro.-Una delegación compuesta por el presidente de ese cuerpo legislativo, edil Enrique Pechi, Alejandro Silvera y el curul local Luis Ceriani, entregaron al Dr. Alejandro Olivera, buen número de tapabocas, guantes y alcohol en gel.-

Instituciones sin nombre

Los años pasan pero sin embargo, son instituciones de Bella Unión que nunca se les aprobó oficialmente un nombre.- Estamos hablando en uno de los casos del Hospital .- Por décadas siendo » Centro Auxiliar » , para pocos años atrás ser elevado por las autoridades ministeriales al rango de hospital.- Sin embargo , ni cuando fue centro auxiliar ni ahora que es hospital, tiene un nombre, como lo tiene cualquier otro hospital .-Otro de los casos , se trata de plaza de deportes.- Tampoco nunca se le asigno oficialmente por parte del ministerio respectivo un nombre.- Años atrás se propuso el nombre del atleta recordista nacional, de Bella Unión ,William Viera, lo que no fue aceptado por las autoridades de la época.- Quizás algún día de algún año venidero , se les designe un nombre oficial .-

Autoridades exhortan a no aglutinarse en espacios públicos

Como que en los últimos días un buen porcentaje de la población de Bella Unión ha estado presente en espacio públicos, ello ha creado lógica preocupación de las autoridades .

-Este martes 26 quienes conforman la Comisión de Emergencia local, han lanzado un comunicado , donde se ; exhorta a la población a seguir manteniéndose en sus casas, no aglomerarse en los espacios públicos como ser ; plazas parque General Rivera, explanada del free shop Neutral, rambla » Mario Ferreira «, parque de la estación de servicio Marimar, playa del centro poblado Mones Quintela, balneario Los Pinos, puerto Pedregullo, Iglesias, salones de fiestas y clubes deportivos, para evitar el factor contagio del virus Covid-19.- Se solicita a la población a no realizar reuniones ni festejos de carácter privado, cuya asistencia implique mas de 10 personas, manteniendo en todo momento el distanciamiento social .-