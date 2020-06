En prevención ante el posible aumento de casos

Tras conocerse el pasado 30 de mayo el primer caso positivo de Covid-19 en Bella Unión, los hisopados que se efectuaron a personas que mantuvieron algún contacto de cercanía con la femenina de 29 años.

– Se supo que había estado días antes en determinadas oficinas del Municipio y de la Escuela Técnica .

-Hasta este miércoles 3 de junio aún los resultados no habían llegado a Bella Unión, por tanto la incertidumbre continuaba , más allá que a dichas personas se les determinó cuarentena .-Incertidumbre en saber si existe uno o más casos positivos, o si no hubo en definitiva ningún contagio .-En las fotografías vemos momentos de desinfecciones llevados adelante por personal del Municipio de Bella Unión, en una de las fotos, la tarea cumplida en la Escuela Nº 19 República Federativa de Brasil y la otra en la Escuela Técnica « Mtro.Téc. Sergio González Olaizola «.-

Septuagenarios son noticia en la ciudad de Artigas

El 31 de mayo en un control militar ubicado en cercanías de la ciudad de Artigas, en Ruta 30, tramo Artigas

-Tranqueras un automovilista embistió las barreras existentes en el lugar circulando a gran velocidad.- Horas después se determinó que quien guiaba el rodado era un abuelo de 70 años de edad, que conducía bajo los efectos de bebidas espirituosas según informaron las autoridades en conferencia de prensa .-Un par de días después otro caso en la ciudad de Artigas que involucra a una persona de la tercera edad.-

Este miércoles una abuela de 70 años de edad fue formalizada por estar dedicada a la venta de estupefacientes en un barrio de nuestra capital departamental.- La mujer de la tercera edad junto a otras personas fue detenida tras el operativo antidrogas denominado « Caballerizas «.-

Atravesado tiempos de heladas

Las estaciones otoño-invierno para no pocos , no son de las mejores del año.- Hay quienes « odian las bajas temperaturas.-Otro gran porcentaje de la población todo lo contrario , « adoran» el frío.-Sucede que sobre gustos , nunca nadie escribió un libro.-Como dice el refrán ; sobre gustos no hay nada escrito «.-Lo que para unos puede resultar « feo» para otros resulta «lindo».-Pero, ya que estamos en tiempos de heladas, ayer miércoles otra jornada con formación de escarcha tuvimos en Bella Unión.-Fue similar a la del martes 2 de junio en intensidad y duración.- Se trata de la sexta helada de este otoño.-Lo realmente lamentable es que no sabemos a cuánto descendió la temperatura.-Sabemos que al cero grado llegó por el congelamiento del rocío , pero del cero,hacia abajo , ¿ cuanto ?.- Durante 34 años , en Bella Unión se contó con una Estación Meteorológica.- Fue cerrada en el año 2014.- A lo largo de esas más de tres décadas, existen archivos oficiales de diferentes parámetros atmosféricos .- Entre esos archivos tenemos datos de temperaturas máximas y mínimas, tanto a la intemperie como al abrigo.-Hoy no existen instrumentos a nivel oficial que registren diferentes parámetros como ser humedad relativa, presión atmosférica , precipitaciones, temperaturas minimas y máximas, radiación solar, tormentas,granizos , evaporaciones, y otros tantos .-

LOS AÑOS CON TEMPERATURAS MÁS BAJAS

Fueron dos otoño – invierno realmente crueles en Bella Unión.-Debemos remontarnos a los años 2007 y 2012 ( datos oficiales).- Son registros del periodo 1981-2014)

AÑO 2007

Se registraron 7 heladas en mayo, 9 heladas en junio , 4 heladas en julio y 2 en agosto.-El 11 de julio de 2007 la temperatura mínima al abrigo fue de 2.8º C bajo cero y sobre césped a la intemperie fue de 10.0º C bajo cero.-

AÑO 2012

El 8 de junio de 2012 , la temperatura mínima en casilla fue de 3.8ºC bajo cero , y a la intemperie sobre césped descendió a los 11.0 º C bajo cero.-