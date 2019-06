Pasan los años y no tienen nombre.

A nivel de Bella Unión , cuesta, pese al paso de los años , ponerse de acuerdo para establecer nombres.- En uno de los casos de referencia, hay que tratarlo y definir con un país hermano.- El Hospital de Bella Unión sigue sin tener nombre.- El de la ciudad de Artigas hace ya varios años lleva el nombre del recordado y muy querido galeno Dr. Luis Eduardo Juan.- La Plaza de Deportes de Bella Unión sigue sin tener nombre, pese a que años atrás se propuso el nombre del recordista velocista Heber Viera, pero no fue aprobado .- La plaza de Artigas sin embargo tiene nombre: « Fabini «. – La plaza de deportes de pueblo Baltasar Brum tambien tiene nombre; « Nestor Tito Gonçalvez . -El puente internacional sobre el Río Cuareim, que une Bella Unión ( Uruguay ) con Barra do Quaraí ( Brasil) no tiene nombre, pese a tener 43 años, es decir, hace muchos años que ya pasó su mayoría de edad . -El puente sobre el Río Cuareim que une la ciudad de Artigas ( Uruguay ) con Quaraí ( Brasil) , tiene nombre desde su fundación misma en la década del 60, « De la Concordia «.

-Quizás quienes pasen en el futuro a ocupar lugares políticos de relevancia en lo local y departamental, se interesen y decidan poner nombres a instituciones y la mole de cemento en este caso en acuerdo con autoridades del país norteño.-

Vigilia de pentecostes en la parroquia Santa Rosa.

En la Parroquia Santa Rosa del Cuareim,Bella Unión, habrá « Vigilia de Pentecostes «.-Esperamos juntos la venida del Espíritu Santo.- Oración, reflexión, charla, fogón , adoración.- Este sábado 8 de junio, a las 21.00 horas.-

Aniversario de la escuela nº 3

Se trata de una de las pocas instituciones mas antiguas de Bella Unión, surgida en el siglo XVIII .- El 5 de junio de 1861 entraba en funcionamiento en Santa Rosa, hoy Bella Unión, la escuela de enseñanza primaria Nº3 que décadas después pasa a llevar el nombre de la ilustre docente oriunda de este terruño. Mtra. María Orticochea.-Este miércoles la escuela celebrando sus 158 años de existencia.-Desde esta corresponsalía, a la actual directora Mtra. Marcela Mintegui , docentes , auxiliares, alumnos, padres, felicitaciones por el nuevo aniversario.-

El SOCA se movilizó contando con apoyo de la intersindical

Ayer miércoles, a las 16 horas , decenas y decenas de obreros industriales de la sucro alcoholera ALUR, contando con apoyo de sindicalistas de otros gremios de Bella Unión realizaron una caminata desde inmediaciones del Estadio « Walter Martínez « , Ruta 3, Avenida Artigas, hasta plaza 25 de Agosto, culminando con un acto .

– El sindicato SOCA se declaró en conflicto con ALUR tras el despido de un trabajador socio del gremio industrial .-

Pescan gigantes surubíes en Mones Quintela

El pasado 15 de mayo comenzó la temporada de pesca del surubí en aguas del Río Uruguay , frente al Centro Poblado Mones Quintela .-Existe una industria turística de promoción, no solo a nivel de nuestro país sino tambien en países vecinos.-Mones Quintela según la promoción de empresarios de la pesca, se ubica a 129 kilómetros al norte de Salto.-Se anuncia que el costo es de $ 4.500 mas 45 litros de nafta con aceite.- La nafta en Mones Quintela cargando con tarjeta de crédito o débito tiene un 24 % de descuento según decreto Nº 398/007 ( es la opción que se le ofrece al cliente facilitándole los bidones ).-El precio es de la lancha para tres pescadores.

– El horario de pesca es de 09.00 a 17.00 horas continuo .-La modalidad de pesca ; trolling , préstamos de equipo sin cargo.-Se cuenta con información de alojamiento.

-Así se promociona en redes sociales la pesca de estos gigantes en jurisdicción de Bella Unión .-

Con árbitros de Rivera capital

El domingo 9 de junio se juega la 5º fecha de la serie A , Divisional B, de clubes de la OFI.-Tropezón Tablero va por su primer triunfo a Salto.-

FERROCARRIL ( SALTO ) Vs. TROPEZÓN TABLERO (BELLA UNIÓN).-

ESTADIO «LUIS MERAZZI «.-HORA 15,30.-Terna de Rivera Capital.-

ARBITRO CENTRAL ; Néstor Coelho.-

ASISTENTES; Luis Rodriguez- Anderson González.-

VEEDOR: Miguel Rognoni.-

La zafra moviliza « un pueblo»

El cultivo de la caña de azúcar moviliza de forma directa o indirecta a todo la jurisdicción de Bella Unión.-No es solo el que corta, que planta, que procesa, que transporta, sino que el comercio casi que en general vive y sobrevive tambien gracias a la caña .

– En esta zafra 2019, que comenzó con conflictos y asambleas, de forma directa están involucrados en sacar adelante la cosecha; 370 productores, 1.250 cortadores de cana ( peludos), 800 entre graperos, tractoristas, capataces y camioneros, y donde hay que sumarle el staff de obreros industriales de la planta de ALUR que se distribuyen en tres turnos y son algunas centenas de hombres y mujeres.

El Río Uruguay desbordado

Una vez mas salió de su cauce el río Uruguay frente a Bella Unión .- Este miércoles 5 de junio , en horas de la mañana la altura era de 5,47 metros, creciendo 1 centímetro en la hora.-Parte del parque General Rivera ya siendo presa de las aguas, así como sectores de la rambla costanera que une la ciudad con balneario Los Pinos.-

Debe realizar tratamiento por adicción al alcohol

En procedimiento realizado por efectivos policiales de Bella Unión que cumplían el servicio en el grupo PADO, una persona del sexo masculino, mayor de edad, que circulaba alcoholizado en motocicleta sin casco protector junto a un adolescente de 16 años de edad, se desacató y amenazó a los efectivos actuantes.- Se le realizó test de espirometría con resultado positivo.

– Enterada la Sra. Fiscal dispuso que el adolescente fuera entregado a su responsable y que el conducido permanezca detenido y continúen las actuaciones.- Culminada la instancia judicial, el Sr. Juez Letrado dispuso formalizar la investigación sobre el imputado por la comisión de « Un delito de Desacato «, imponiéndole como medida cautelar, mantener su residencia en la ciudad de Bella Unión , realizar un tratamiento para su adicción al alcohol en Alcohólicos Anónimos u otra institución de esta ciudad durante 60 días , debiendo acreditar su finalización en la sede de Fiscalía por intermedio de su abogado defensor , según lo expresamente establecido en el artículo 390 del C.P.P.