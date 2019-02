El coloso de cemento ” Walter Martínez Cerrutti ” para otra tarde-noche a todo fútbol de selecciones. Por la quinta fecha, las rojas reciben a las blancas artiguenses. A nivel sub 17, Bella Unión habrá de tentar su primera victoria tras cuatro derrotas consecutivas. En cuanto a la roja mayor, viene de caer en sus dos últimas presentaciones y hoy tentara rehabilitarse y quedar a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. El partido en categoría absoluta será televisado por VTV. Por motivos de la televisión, los horarios de los partidos se han adelantado.

HOY SÁBADO ESTADIO “WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI”

Hora 19.00–Sub 17—Bella Unión Vs. Artigas

Hora 21,15–absoluta. Bella Unión Vs. Artigas.