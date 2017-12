La escuela de samba Irupé del barrio Los Olivos no anda con chiquitas a la hora de organizar una rifa. Premios de miles de pesos en efectivo y premios para alhajar el hogar como ser el living y dormitorio completo, ademas de dos motos, una lancha y un pequeño camión. El costo del número es de $1.800. Ya se llevan vendidos decenas de números, por lo que hay conformidad que de no venderse la totalidad, serán pocos los que no se coloquen.