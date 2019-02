Con motivo de la final local del oficial 2018 de la categoría mayores de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, al día siguiente el vice presidente del Club Con Los Mismos Colores (CLMC), Carlos Rolón, volcaba imágenes en redes sociales de destrozos provocados por integrantes de uno de los clubes finalistas. Ahora, poco tiempo después, otra vez ligando mal el coloso de cemento Estadio “Walter Martínez Cerrutti”, propiedad de la institución celeste. En esta ocasión fue el propio presidente de CLMC, Ramiro Astray que colocó imágenes en redes sociales de algunos desmanes en vestuarios y baños que utilizaron jugadores de la selección de Artigas este pasado sábado cuando se jugó por la Copa de OFI. Por eso lo del título, “CLMC no liga una” ya que no solo no se cuida el estadio a nivel del fútbol local sino que tampoco han demostrado buen comportamiento los capitalinos artiguenses.