Hace ya algunos años que se perdieron todos los códigos de convivencia. Quienes hoy delinquen ya no sienten piedad por nada ni por nadie. Hace 40 o 50 años atrás los delincuentes se regían por reglas, por códigos. Al vecino del mismo barrio no se le robaba, y menos al vecino humilde, al changador. De años a esta parte esto ya no rige. El delincuente hoy roba a sus propios vecinos de la cuadra y le roba al vecino pobre que solo tiene una tele para entretenerse. Por estas horas, y dentro de esta inseguridad y falta de códigos, en Bella Unión sucedió un hecho que ha provocado el rechazo de la población a través de las redes sociales. El vecino discapacitado intelectual Gustavo, el mismo que tiempo atrás mostraba orgulloso un reloj que había recibido de regalo según él de Edinson Cavani, fue lastimado y rapiñado. Recibió un golpe en la cara, y todo para robarle el celular. La saña y la frialdad hasta con un discapacitado. Por eso lo del título; cada vez menos códigos.

HURTO EN FINCA DE CALLE CERRO LARGO

En la madrugada de este jueves 31 de enero un nuevo hurto. De una finca ubicada en calle Cerro Largo, se llevaron una garrafa de 13 kg. y un taladro.

TODO SIRVE

hay hurtos que se denuncian y hurtos que el vecino prefiere dejar pasar, pero que son robos al fin. Desde hace un buen tiempo vienen proliferando hurtos en jardines, patios y fachadas. Que es lo que se llevan para “negociado”. Por un lado, del jardín o del patio proceden a hurtar macetas con plantas, las que luego son comercializadas. De las fachadas de las viviendas, hurtan las lámparas, cuyo costo hoy está por encima de los 140 pesos y que permite realizar alguna “transacción” luego con ese objeto hurtado. Es la triste realidad de nuestros días.