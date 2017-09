Fue presidente y hoy ocupa la vice presidencia de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar de Bella Unión. Con el productor y empresario Djelil Brysk conversó este corresponsal sobre el momento que vive el sector en la zona. Preocupa y mucho la merma de las áreas plantadas de caña de azúcar, dado el alejamiento de productores al no resultar rentable el cultivo. Al disminuir la superficie plantada, también repercute y de forma dramática en los cortadores, que en definitiva son los más sufridos de toda la cadena de producción.

¿LA CAÑA ESTÁ

EN CRISIS?

“La desocupación es muy grande en Bella Unión. Estamos viviendo un momento muy complicado. Vemos que hay una crisis en los cultivos agrícolas a lo largo y ancho del país y ello se debe a los altos costos para producir. No tenemos circulante en Bella Unión. Basta ir a la Barra y ver donde está el circulante de Bella Unión”.

CULTIVO SALVADOR

“Si a la caña le va mal, le va mal a toda la zona de Bella Unión. El presidente Tabaré Vázquez en su momento planteó que se plantarían 10. 000 hectáreas y 2.000 hectáreas de reimplante y todos nos subimos a este proyecto que en su momento fue el buque insignia del gobierno. Yo no quiero hablar de los errores o los horrores de ALUR en estos 11 años en la zona, sino que quiero levantar la mira y ver hacia adelante”.

NECESIDAD DE

UNA PROTECCIÓN

“Hay que plantar más caña de azúcar. Venimos disminuyendo año a año el área de caña de azúcar y esto nos preocupa. Al Frente Amplio le planteamos al comienzo de su mandato en el 2005-2006 que queríamos una protección para la caña de azúcar para así poder vivir tranquilos en Bella Unión. Acá bien sabemos todos que a la caña de azúcar hay que subsidiarla”.

ALTO COSTO

DEL RIEGO

“No se puede trabajar con un riego a $ 20.000 por hectárea para regar caña de azúcar. Si tenes un productor que va a pagar 400 dólares de renta más el costo del riego, es imposible que pueda sobrevivir”.

ALTO PORCENTAJE

ENDEUDADO

“El 60 % de los productores están aguantando el chaparrón ya que tienen mejor estructura y un 40 % que está totalmente endeudado. Cada vez más a los productores el plantar caña de azúcar se les hace más inviable. Muchos productores están entregando sus chacras, se están yendo del cultivo. Es gente que trabaja y trabaja pero las deudas los agobia. Es la realidad hoy en Bella Unión”.

ALUR SIN UN JERARCA

DE BELLA UNIÓN

Pese a los años transcurridos, aunque parezca mentira, el Gobierno nunca “confió” en un frenteamplista cañero para meterlo en el directorio de ALUR. Desde el 2006, los productores y trabajadores de la caña vienen reclamando que en el directorio de la empresa se desempeñe alguien de la zona, lo que nunca se ha logrado. Brysk para señalar; ” Yo no puedo creer que en Bella Unión no haya un profesional, un ingeniero agrónomo del Frente Amplio que tenga la capacidad de estar en un cargo jerárquico en ALUR. Yo pienso que no hay uno, debe haber 30. Siempre me llamó la atención que el gobierno del Frente Amplio nunca confiara en algún profesional frenteamplista de Bella Unión para ocupar un cargo de relevancia, de jerarquía en ALUR”.

MENOS CAÑA

Adelantó que se maneja que para el 2018 habrán unas 500 hectáreas menos de caña de azúcar.

Ello como corolario del alejamiento de productores. Quienes también tiemblan son los peludos ya que muchos no lograran un trabajo en los cortes.