Señalabamos que habían sacado una tapa de un contador de los semáforos ubicados frente a Las Láminas.

– Pués bien, acá no termina el ensañamiento.-Este sabado pudo observarse el vidrio roto de uno de los semáforos.-La rotura se debió a una pedrada.

-Es de no creer pero cierto al fin.-Es lo que nos toca vivir.-Pero no solo la ciudad de Bella Unión sufre eventos de salvajismo.

-Los integrantes de la comisión vecinal del centro poblado Mones Quintela ( Calpica) con tristeza y dolor comprobaron la desaparición de los árboles que habían plantado en la plaza del poblado.-