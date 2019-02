Ya quienes asistan al Parque General Rivera no habrán de “tragar polvo”. Una de las empresas que lleva adelante trabajos en una de las arterias de Bella Unión ha procedido a bituminzar la calle que delimita el parque con la costa. No solo que se termina la tierra y el polvo, sino que además ya no habrá que circular por pozos con agua tras alguna precipitación.