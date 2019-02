El intendente de Artigas, Pablo Caram, dispuso algunos cambios jerárquicos en dependencias municipales. El Sub director de Obras, William Cresseri, ahora a pasado a ocupar el cargo de Sub Director de Desarrollo Social.

Quién estaba como sub director en Desarrollo, Dr. José Luis Paolini, ha pasado a ocupar la sub dirección de Turismo y Deportes.