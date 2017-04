Esto lo señaló a EL PUEBLO el edil departamental, de Bella Unión Federico Ferreira. Pese a no ser del sector del intendente Pablo Caram, reconoce el apoyo que desde el comienzo le viene dando el jefe comunal a Bella Unión. Hay voces que dicen que se recibe poco apoyo comunal. Ferreira para señalar: «Mi visión es que Caram viene apoyando a Bella Unión desde que comenzó su gobierno. Un intendente que viene desde el principio apoyando a la alcaldía de Bella Unión. Muchas veces Caram llegando a Bella Unión para reunirse con el alcalde López, sin que los ediles lo supiéramos. Después que se reunía con López nos comunicaba o nos enterábamos que estaba en Bella Unión. Esto demuestra la importancia que el intendente Caram le ha dado al municipio local siempre. Podía darse que Caram viniera a Bella Unión y se reuniera con los blancos y ello no ha sido así. Primero, siempre para reunirse con el concejo local y después para tener alguna charla con nosotros los ediles. Sabemos que el intendente está abierto a las propuestas, al diálogo siempre. Somos conscientes que la ley de alcaldías hay que profundizarla. Incluso me atrevería a decir que la ley de alcaldías limita más que cuando existía la Junta Autónoma con un secretario administrativo. Entiendo que el secretario administrativo tenía mas potestades de las que hoy tiene el alcalde. No podemos ser ingenuos en pedir ser el departamento 20 y un montón de cosas más. Se debe ser inteligente para dialogar con el intendente, dialogar con Artigas, para así lograr cosas para Bella Unión. La grandeza de las personas está en saber dialogar.

Muchas veces hay que dejar de lado los temas personales y pensar en el bienestar de la ciudadanía».