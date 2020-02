Carnaval mascarito del tiempo,

colombina de alegre sonrisa,

yo te canto este grato momento

…porque vos sos mi vida.-

Me extravíe alguna vez en tu corso,

como un loco payaso beodo,

y lloré mis nostalgias al dorso,

de un papel salpicado de lodo.-

No me cantes si lloro alegrías,

no me llores si canto tristezas.-

No me robes un poco de vida…no me mires,

muchacha traviesa.-

Cuando pare el penúltimo coche,

si la flauta de MOMO aún te nombra,

pediré a mi madrastra , la noche,

que me lleve a dormir en su sombra.-

Con mi verso, el plebeyo y sin brillo,

cuando caiga el telón en el palco,

andaré fabricando castillos,

…Bella Unión , arrabal , pie descalzo.-

En mi alforja repleta de sueños,

los fugaces minutos no cuentan,

y yo arrimo a la hoguera otro leño,

que ilumina la noche del pueblo.-

Carnaval , mascarito del tiempo,

colombina de alegre sonrisa,

yo te canto este grato momento,

…porque vos sos mi vida.-

FLORENCIO «TACUARA «SOTO