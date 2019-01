Una vez más copiosas precipitaciones viene soportando la jurisdicción de Bella Unión este miércoles 9 de enero. Durante la madrugada las lluvias fueron fuertes estando acompañadas de tormentas eléctricas. Lejos de cesar, las lluvias fueron más intensas aún en la mañana, mediodía y tarde, las que continuaba siendo torrenciales al cierre de este informe de nuestra corresponsalía. Tristemente decenas y decenas de vecinos en diversos barrios de Bella Unión no tuvieron forma de contener el avance del agua proveniente de la calle o de los patios, avanzando el líquido hacia el interior de comedores, dormitorios, living y baños. Situaciones realmente desesperantes vivieron innumerables familias ayer miércoles por la tarde en la zona.

LA FURIA DE LA CAÑADA SANTA ROSA

La cañada Santa Rosa desbordó en algunos sectores, con una corriente que se desplazaba con real furia hacia el Río Uruguay. En ese marco, adolescentes arriesgaban sus vidas, dejándose llevar aguas abajo en el medio de la correntada. ¿Irresponsabilidad o inocencia?

MUCHA AGUA

No han faltado los reclamos y críticas a las autoridades del Municipio de Bella Unión debido a calles y patios inundados. No existe en ninguna ciudad un sistema de escurrimiento ante torrenciales precipitaciones, que pueda dar abasto. No existe sistema que pueda soportar 90 o 100 litros de agua por metro cuadrado (100 mm.) en cuestión de horas, sin que provoque inconvenientes como alagamientos e inundaciones.

LA SALUD Y LOS RIESGOS

Ante este panorama de inundaciones de calles, fincas y patios, los riesgos para la salud que están latentes. Niños, adolescentes y mayores, para divertirse jugando en el agua de la calle inundada o el patio inundado. No hay que olvidar que estas intensas lluvias provocan desborde total de pozos negros (aguas servidas) y los sistemas de saneamiento, con el consiguiente e inminente riesgo para la salud humana. Lo peor que el vecino puede hacer es pretender divertirse en la calle o patio inundado. En definitiva esta tomando contacto directo con los contenidos de las cámaras sépticas.

HECES Y ORINA

A las aguas residuales de origen doméstico también se les llama aguas servidas, fecales o cloacales. Dentro de las aguas usadas reciben el nombre de aguas negras aquellas que est´n contaminadas con heces u orina.

AGUAS SERVIDAS

Es el término que se utiliza para definir a todas aquellas aguas que se encuentran contaminadas con diferentes sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas, que proceden directamente de los humanos y animales y de los usos industriales de ciertas sustancias, en esta clasificación se pueden incluir a el agua que se utiliza en el hogar para realizar distintas tareas, ya sea para lavar algún implemento y también para bajar el inodoro, también se incluyen aquí a los residuos industriales, la importancia de estas es de tal magnitud que se hace de vital su encauzamiento, depuración y posterior desecho, todo esto con el fin para mantener las condiciones higiénicas adecuadas.