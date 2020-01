Utilizando redes sociales, el ex edil presidente de la recordada Junta Autónoma de Bella Unión, Mtro. Cesar Silva, horas atrás hacía saber de su enorme preocupación por el estado de abandono que presente la ciudad cañera.-Compartimos :

«Este pequeño análisis de una situación de Bella Unión ,no es novedad para sus habitantes y me refiero a la imagen de abandono mostrando sus basurales, calles destrozadas,veredas sucias. . pedazos de baldosas distribuidas en forma desordenadas buscando de alguna manera cubrir espacios vacíos. Abandono,..desorden ,.y a la vista de todo el público contenedores desbordando con todo tipo de residuos .

Por el suelo roperos rotos, cocinas, . muebles de todo tipo que fueron dejados por vecinos alejados de toda responsabilidad y orden con su comunidad y de los ciudadanos preocupados diariamente por la limpieza. Sumado a esta situación (ya discutida a través de las redes y sin soluciones inmediatas )hay un tránsito generalizado, desordenado , para quienes «todo espacio vale » para estacionar , porque las normas fueron «olvidadas» voluntariamente y acá parece ser tierra de nadie. Todos llegado un momento,y en alguna circunstancia , nos transformamos en cómplices de iguales situaciones. Es un tema de todos y para todos. Acá el cambio cultural ,el cambio en las malas costumbres es tarea de toda la comunidad. Apuntar a un lado sólo no es justo. Está en cada uno de nosotros el cambio . Si no asumimos esa tarea será imposible contar en el tiempo con una ciudad limpia y ordenada en todo sus términos. Calles ,veredas,. cordones .. en condiciones aceptables como merecemos deberían formar parte de un plan de Gobierno de un Intendente comprometido y responsable con las localidades . Es una tarea que va más allá de una Alcaldía con buena disposición ,con voluntad de «hacer por su pueblo» . Porque los gobiernos locales próximos no tienen posibilidades económicas para revertir la zona urbana y sus alrededores en un buen desarrollo urbanístico. Porque los gobiernos locales no pueden por si solos llegar a acuerdos con los diferentes ministerios. Porque los gobiernos locales tienen más debilidades que fortalezas . Nuestra localidad no es chica….hoy vive una realidad diferente a décadas pasadas.

Estamos «sumergidos» producto de eternos conflictos y así continuará si no se logra ubicar un presupuesto sumamente costoso dentro del presupuesto departamental y sino se cuenta con la firme voluntad de un Intendente despojado de todo centralismo y con la firmeza que tiene que poseer todo gobernante por encima de equipos asesores (muchas veces ,contrarios a políticas de descentralización que favorezcan al desarrollo local). Intendente- Gobierno Local – Gobierno Nacional con buena sintonia en el diálogo y en gestiones productivas es lo que el pueblo aspira y quiere .El papel de toda la ciudadanía es fundamental porque debe conocer y acompañar los emprendimientos locales . Como opinamos al principio: la comunidad somos todos , somos los responsables tanto de su estancamiento como de su desarrollo. Lo dijo nuestro prócer «nada debemos esperar sino de nosotros mismos «.