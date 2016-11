Un siniestro de tránsito fatal se registró en la tarde de este viernes 11 de noviembre en Bella Unión. Un ciclista perdió la vida en Ruta 3 a la altura de calle General Rivera tras ser embestido por un automovilista. Se trataba de Luis Alberto Sosa, de 76 años de edad, residente en barrio Los Olivos. Quien desde hace mucho viene hablando del tema de la inseguridad en el tránsito en este tramo poblado de la ruta es el integrante de la Seccional Nacionalista, exedil y exconcejal, Néstor Braccini. Sobre este triste caso del viernes esto señaló a EL PUEBLO: «tristeza porque golpea a la familia Sosa en Bella Unión, una familia muy grande. Se nos fue el «mojarra». Y que cosa, él venía de un problema severo de salud y ahora estaba en franca mejoría, y viene a encontrar la muerte en un siniestro de tránsito. Usted periodista bien sabe lo que desde hace mucho tiempo venimos pregonando para que las autoridades busquen solución a este tramo de Ruta 3 que va desde calle Casimiro Soto hasta el final de barrio Las Piedras. Este siniestro bien que se pudo haber evitado si las autoridades del Ministerio de Transportes hubieran adoptado las medidas. Hoy no hay palabras para la familia del «mojarra». Fallece no en una ruta sino como siempre lo digo, en este tramo de la ruta que bien sabemos es una calle más de Bella Unión. Ruta 3 divide en dos la ciudad de Bella Unión, por tanto estamos hablando de la calle más transitada de la ciudad. Se buscará una solución o seguiremos teniendo casos fatales?

SEMÁFOROS

UN SOLO JUEGO

Con relación a la colocación de semáforos, dijo: «Extraoficialmente sabemos que ya no serán dos juegos de semáforos que se colocarán. Solo se pondrá semáforos en la ruta a la altura de la escuela 19. Se había manejado en un principio que también se iba a colocar en Ruta 3 y calle Brasil pero no será así. En cuanto a la zona del trébol, parece ser que dejará de funcionar como hasta ahora. Se eliminaría la calle del medio. Claro, acá otro problema se va a presentar. Una vez que se haga la vuelta en el trébol cuando vamos al norte, a lo lejos se van a observar las luces del semáforo frente a la 19, por tanto, desde el trébol hasta los semáforos van a picar los rodados, buscando pasar aprovechando la luz verde».