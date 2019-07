No interesa si son oriundos de Bella Unión o no. Son cinco uruguayos como usted, como yo. Son cinco compatriotas, son cinco orientales nacidos en la tierra del General Artigas que viven en situación de calle en suelo cañero. El Comité de Emergencia local en un comunicado señala que los cinco no son de Bella Unión. Es como que el Comité de Emergencia de Montevideo salga a señalar que los centenares de hombres y mujeres que viven en situación de calle son del interior del país y no de MONTEVIDEO. Y vaya si habrá entre esos centenares y centenares, personas oriundas de diferentes puntos del país. Quizás varios de Bella Unión que algún día se fueron a la gran urbe buscando un mejor porvenir y la vida les rodó mal. No es un delito ser “morador de rúa”. En la vida de cada ser humano, los avatares del día a día pueden llevar a situaciones extremas.