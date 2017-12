Los nombres de ambas empresas habrán de perdurar al paso de los años. Son parte de la historia de Bella Unión. De CALVINOR ya no queda nada. En cuanto a GREENFROZEN, este fin de semana rematando sus existencias. El exdiputado comunista Hugo Dávila para señalar a este corresponsal: “Como ciudadano de Bella Unión, la verdad que nos preocupa el remate de GREEN. Como un trabajador más de la zona, quién no conoce a alguien que hubiera trabajado en GREEN, hoy por diferentes motivos, se están rematando cosas de la planta. Nosotros como sociedad, quizás no hemos tenido la herramienta suficiente, para en su conjunto poder defender este emprendimiento. Esto no ha sucedido y hoy lamentablemente los trabajadores están sin laburo muchos de ellos. Es una fecha bastante negra para lo que ha sido el proceso productivo de Bella Unión. Como integrante de la sociedad y vinculado a los movimientos populares, vemos con dolor esta instancia del remate. Nos sentimos frustrados de no saber utilizar herramientas para poder defender todos juntos estos emprendimientos productivos”.

UN AÑO DEL MEMORIAL

Sobre el primer aniversario de la plazoleta de la memoria a los detenidos desaparecidos en el país durante el gobierno militar, Dávila para señalar: “Hace un año atrás se inauguraba este espacio público en memoria de compañeros muertos y desaparecidos. Algunos pensaban que era la inauguración y nada más. Ello no es así. Tenemos determinados compromisos de continuar con la lucha para conocer la verdad, y para que haya justicia. Que en definitiva nunca más tengamos terrorismo de Estado. Nos hemos conformado como grupo de trabajo en Bella Unión y hemos venido participando de diversas instancias a nivel nacional. Es un grupo abierto para quienes quieran acercarse, sobre todo los jóvenes donde muchos no saben que pasó durante esos años de dictadura”.