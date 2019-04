Mañana miércoles 1 de mayo, Día de los Trabajadores. En Bella Unión, el acto con oradores de algunos sindicatos, y espectáculo musical, se cumplirá en Plaza Misiones Orientales a partir de la hora 14. Ya en Bella Unión han desparecido gremios importantes al desaparecer industrias.

En un pasado no tan lejano funcionaban en Bella Unión los gremios de trabajadores que aglutinaba a obreros de las entonces empresas Calvinor, Greenfrozen y Frutos del Norte.

Tres gremios que en su momento integraron la intersindical.

Hablando de mayo, ingresamos al mes aniversario de la ciudad de Bella Unión.

El Parlamento Nacional ya decretó feriado no laborable el 13 de mayo de 2019, para todos los trabajadores residentes en la Séptima sección policial y judicial del departamento de Artigas, cuya superficie comprende 532 km2. A lo largo del mes se realizarán una serie de eventos sociales, culturales, musicales y deportivos. A nivel del Municipio no ha dado a conocer aún un programa oficial de actividades. Se sabe hasta el momento que el 13 habrá una prueba de maratón y un espectáculo musical callejero en Avenida Artigas frente al edificio municipal donde tras el desfile de artistas, el cierre estará a cargo de Lucas Sugo. La ciudad fue fundada por el General Fructuoso Rivera, el 13 de mayo de 1829, por lo que se apresta a celebrar su centésimo nonagésimo aniversario.