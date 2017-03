Pueblo Lavalleja. Por Yamandú Leal.

Días pasados, como es de público conocimiento, nuestro Pueblo se vistió de gala para recibir al Carnaval; pese a que la noche se mostraba amenazante, mucho público se hizo presente en nuestra principal arteria, la Avenida Juan Antonio Lavalleja. No sólo comparsas locales muy bien ataviadas pasaron al frente de la concurrencia con sus tambores, sino que también de otras localidades vecinas y del Departamento de Artigas (Baltasar Brum).

Cabe consignar que así como el año pasado, el Alcalde del Municipio, Diego Henderson, desfiló, haciendo la coreografía de un Emperador Romano, mientras que en otro carro iba la bailarina.

Entre las autoridades que se hicieron presentes, estuvo el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, quien nos brindó la entrevista que compartimos con ustedes; y el Director de Descentralización, Sergio García da Rosa.

El Dr. Andrés Lima, Intendente de Salto, quien vino a participar en esta gran fiesta que es el Carnaval, nos brindó una reflexión sobre dicho acontecimiento popular, refiriéndose también a las obras que se están realizando en nuestra localidad y en la capital departamental así como respecto a nuevos emprendimientos.

“Creo que más allá de que el tiempo nos acompañó en horas de la tarde, de todas formas vimos una muy buena concurrencia, incluso de salteños, y de gente de otras zonas del departamento, que vinieron hasta aquí a presenciar el desfile. Vimos que hay dos comparsas de Pueblo Migliario y que vinieron una comparsa de Pueblo Lluveras, una comparsa infantil de Rincón de Valentín, dos de la ciudad de Salto y una de Baltasar Brum, la que cerró el desfile. Creo que en términos generales fue bastante positivo. En cuanto al Carnaval de Salto fue un Carnaval que al durar a lo largo de casi un mes y medio, permitió a los salteños, no sólo en la ciudad, sino que también en los seis municipios, disfrutar de lo que es la fiesta más importante del Uruguay, de la región y del Departamento”.

Le pedimos que nos diera un balance de lo que ha hecho hasta el momento y de lo que está realizando en lo que va de su administración, preguntándole si la tarea desempeñada es difícil; a lo que nos respondió:

“Nosotros nos sentimos mejor parados, trabajando con un equipo de trabajo consolidado. Estamos realizando una tarea nueva que creo que no tiene muchos antecedentes, sobre todo en el interior. Es que hemos empezado a cumplir con un compromiso que hemos asumido, y era el de comenzar a bituminizar las distintas localidades y los pueblos del interior del Departamento. En estas últimas semanas, hemos tenido la ocasión, por ejemplo, en Rincón de Valentín, de presentar 800 metros de bitumen, en una localidad que no tenía precisamente calles de ese material. En Termas del Arapey, hace también pocos días presentamos 34 cuadras de bitumen, que fueron mejoradas. Aquí en Pueblo Migliaro se está trabajando en el caso de la Avenida Juan Antonio Lavalleja, también se está mejorando el bitumen, en la que sin dudas es la arteria de más circulación, la más transitada.

Y el desafío que tenemos para este 2017, es tratar de llevar el bitumen al mayor número posible de pueblos, lo que significa aportar calidad de vida, terminando con un problema de muchos años, que la propia familia nos lo transmite a nosotros, como lo es el polvo, hecho por el cual muchas veces se está encerrado en la vivienda, sin siquiera salir a sentarse en la vereda de la casa, porque el polvo y el tránsito lo impide, y en los días de lluvia el barro; todo esto genera inconvenientes para los estudiantes, los niños, así que nos marcamos como objetivo en este 2017, la idea de continuar para que otras localidades puedan avanzar”.

¿Cuál sería ese avance?

“Nuestra idea es que en los seis municipios, en coordinación con los Alcaldes, con los Concejales, avanzar en este proceso, en donde cada municipio aporta algo de sus recursos junto a lo que aporta la Intendencia, para avanzar en dichos procesos”.