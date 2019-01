Son 26 años transcurridos. No hablamos de pocos almanaques dejados atrás. Pese al tran scurrir de los años, las ganas y la responsabilidad se mantienen intactas. Un 15 de enero como hoy pero del lejano 1993, iniciábamos nuestra tarea como corresponsal de EL PUEBLO.

Lo he señalado siempre y hoy más lo reafirmo. Es el trabajar a gusto.

Hace pocos años, mi entrañable Walter nos dejo la batuta del diario en manos de su hija Adriana. El ambiente laboral siendo el mismo. Es un placer seguir siendo parte del staff. Hoy 15 en lo personal no es un día cualquiera. Es rememorar aquel comienzo que como todo, podría irnos bien,como no. Dios y la Virgen han querido que nos fuera bien.

Mi cordial saludo a Adriana Martínez,a los compañeros de secretaria y redacción, así como a los estimados lectores que sin ellos, la tarea hubiera sido en vano.

Salud EL PUEBLO en tu segunda época.