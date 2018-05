Cuando era inminente el cierre total de la recordada y galardonada internacionalmente por sus vinos finos, CALVINOR, en momentos de desespero de los obreros, deciden armar un proyecto y elevarlo al gobierno.

Es así que nace COOPTRAVINOR (Cooperativa de trabajadores de Viñedos del Norte). Así como nació, murió. Transcurrido determinado lapso de tiempo, otra empresa agrícola cerrando en Bella Unión.

Otra vez el desespero de los operarios de esta industria. No otra que la planta de congelado de hortalizas de GREENFROZEN y también quienes desarrollaban tareas en FRUTOS DEL NORTE. Deciden estos trabajadores juntarse y dar nacimiento a COOPVERFRUT, (Cooperativa de Verduras y Frutas), fundada el 15 de julio de 2016, elevando el proyecto al gobierno. Tristemente así como nació, murió.

No llegaron ni a abrir los ojos. Desde entonces, la región sigue a la espera de puestos de trabajo.

Personas conocedoras de sus oficios trabajando en la vid, en la planta de congelado o cultivando hortalizas y frutas y hoy trabajando de serenos o albañiles entre otras alternativas al no tener oportunidad de trabajo en lo que se especializaron. Como que un médico debido a la falta de trabajo, hoy esté laburando de camionero.