Caminos vecinales de Paraje Coronado están en pésimas condiciones de circulación. Calles internas de tierra, que impiden un normal tránsito al chacrero y su familia. Se acerca el inicio de clases. Niños en bicicleta, o madres en una motocicleta llevando a la escuela de Coronado a sus pequeños. Como hacer en un camino donde lisa y llanamente no se puede circular, salvo que sea en tractor, ir y venir todos los días. De la escuela nº 31 de Coronado, hacía el rio Uruguay, residen familias, las que señalan que solo una vez al año ven pasar una máquina intentando arreglar algo el camino. Es precisamente cuando va a comenzar la zafra azucarera. Grueso error. Sucede que a los 10 días tan solo, ya el camino está intransitable debido al pasaje de los camiones cargados con caña. En todo el resto del año las autoridades municipales no envían ninguna máquina para realizar un perfilado. Si se arreglara en otra época del año que no fuera cuando va a comenzar la zafra, el camino en cuestión permanecería en condiciones por mucho más tiempo.