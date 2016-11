Algún despistado podrá decir: «lloran de llenos, tienen ALUR que invirtió millones de dólares en la zona». Lo cierto, lo real, es que el municipio de Bella Unión es pobre, no tiene recursos económicos y no tiene un parque de maquinarias «como la gente». El concejal Jorge Neireitter para señalar a este corresponsal: «Tenemos carencia real de recursos económicos por un lado, y por otro tenemos una situación caótica en el parque de maquinarias. Cuando un día funciona una máquina, la otra no funciona. Ahora se nos ha roto el cilindro. Bien se sabe que cuando se nos rompe una máquina, el repuesto no baja de 25 ó 30 mil pesos. Todo más se complica debido a la falta de recursos del municipio».

LOS INGRESOS

Sobre los ingresos por concepto de contribuciones inmobiliarias urbanas, suburbanas y rurales, así como patente de rodados, nos señaló: «El dinero de la patente al SUCIVE no nos llega y creo que a las intendencias tampoco llega como debería llegar. Todavía sigue siendo un tema de discusión por como esos recursos vuelven. En dinero no vuelve, salvo para cubrir algún gasto, pero a las arcas del municipio no vuelve. Por tanto el dinero que ingresa al municipio es muy poco y lo que se gasta es casi el doble de lo que ingresa. Es muy difícil poder mantener las cuentas. Años anteriores hubo ingresos que eran mejores pero hoy los ingresos al municipio son muy pocos. Desde hace un tiempo venimos haciendo un seguimiento con el Contador del Municipio para ajustar los gastos del municipio. Alcalde y concejales hemos hemos hecho un acuerdo para ajustar porque sino no llegamos».

«METE MIEDO

EL PAVIMENTO»

Esto lo dijo a esta corresponsalía el concejal Jorge Neireitter. El temor por un pavimento colocado hace pocos meses atrás y que está totalmente blando, debido a «dos días de calor». Ni es buen pensar qué pasará cuando ingresemos al verano y los termómetros marquen 36º centígrados. Dijo: «Mire, mete el pavimento. Hicieron solo dos días de calor y esto que pasó mete miedo. Yo me imagino verano con varios días de calor, donde no enfría por la noche, lo que no será el pavimento. Hubo algunos lugares donde el alcalde tuvo que salir a tirar arena, ya que estaba blando, casi líquido. Yo no sé si ha sido tema del preparo o qué pasó ahí».