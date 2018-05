Un sector importante de la población de Bella Unión, que lógicamente no están insertos los funcionarios públicos, sino aquellos privados que dependen de la caña de azúcar, están si se quiere desesperados para que dé inicio la zafra 2018. Más que nada el sector más humilde de la cadena productiva. No otros que los cortadores de caña y sus respectivas familias, así como los pequeños y medianos productores del sacarígeno. Una zafra que según opinan los trabajadores y productores, rondará su duración entre 3 y 4 meses, siempre y cuando en el medio no aparezcan los “tradicionales” conflictos. Por ahora, cuando dejamos atrás ya 9 días de mayo, ninguna fecha se maneja para el comienzo de los cortes. Desde esta corresponsalía seguidamente para brindar datos oficiales de duración de las zafras (en días), año por año desde aquella primera de la era CALNÚ en 1970.

CALNÚ

Año _____ días

1970_____ 186

1971_____ 106

1972_____ 116

1973_____ 118

1974_____ 94

1975_____ 127

1976_____ 92

1977_____ 190

1978_____ 153

1979_____ 102

1980_____ 136

1981_____ 135

1982_____ 138

1983_____ 158

1984_____ 159

1985_____ 176

1986_____ 186

1987_____ 166

1988_____ 128

1989_____ 153

1990_____ 191

1991_____ 176

1992_____ 181

1993_____ 104

1994_____ 88

1995_____ 100

1996_____ 75

1997_____ 95

1998_____ 82

1999_____ 71

2000_____ 73

2001_____ 88

2002_____ 68

2003_____ 64

2004_____ 84

2005_____ 104

ALUR

Año _____ días

2006_____ 92

2007_____ 138

2008_____ 162

2009_____ 152

2010_____ 153

2011_____ 158

2012_____ 173

2013_____ 226

2014_____ 211

2015_____ 174

La reducción ha comenzado en la zafra 2014. Teniendo en cuenta que para esta zafra 2108 son unas 6.000 hectáreas a cosechar, se maneja una duración entre 100 y 120 días de corte.