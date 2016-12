El ex presidente de la UTAA, Jorge Roda apuntó fuerte y feo a la central obrera PIT CNT como poca solidaria con los trabajadores de la zona que han quedado sin sus empleos ante el cierre de agroindustrias .-En dialogo con este corresponsal, nos dijo;” Antes, cuando había algún problema en el interior del país, la primera voz que se escuchaba era la de la central obrera PIT CNT.- Era la voz unificada de todos los trabajadores del pais .-Ya ello no ocurre más.- Se han diluido, han desaparecido.-Cuando los oímos en la prensa, vemos que acomodan el cuerpo para acá , para allá, sin embargo los trabajadores no tienen soluciones.-Cuando existe una central obrera sin fortaleza, pasa lo que pasó acá en Bella Unión con los vinos, con los productos congelados de GREEN, y con los achiques en la industria azucarera .-Vamos a tener zafra el año que viene, pero en que condiciones ?.-La zona no ha tenido una sola voz de aliento de la central obrera, sino que para ellos está bien lo que haga el Gobierno.- La central obrera está esperando que el Gobierno le de la orden para moverse o no.-Ya los dirigentes de la central no asumen compromisos que supieron asumir en otras épocas, con lealtad y decisión.-Ahora es como si fueran integrantes del Poder Ejecutivo”.-

GANAN 6.300 PESOS

Agregó; “En el pais a todo lo que se mueve le encajan impuestos para recaudar, te suben las tarifas , y además salen a decir que está todo bien .-Que todo está viento en popa .-Yo entiendo que esto no es asi en todo el interior del pais .-A veces te dicen que está todo bien y de repente tenes una pila de gente trabajando por 6.300 pesos.-la gente que trabaja en los programas del MIDES gana 6.300 pesos , trabajando 6 horas por día de lunes a viernes .-Es gente que trabaja en un ministerio del Estado por esa plata .-Como justifica esto el Estado ? .-Acá vemos la falta de compromiso de los politicos de Bella Unión .-Yo hago la mía y el otro que se arregle .-El politico no asume compromisos con la gente.-El politico se aleja cada vez más de la gente.-El político está cómodo ganando su salario, y se olvida del resto de la población “.-