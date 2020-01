No vamos a descubrir nada nuevo. El ganar el partido siendo local es fundamental. Máxime cuando existen antecedentes de que jugando de visitante no se han logrado triunfos.

En todo torneo, con partidos «ida y vuelta», el ganar jugando en casa es vital a la hora de alcanzar una clasificación. La roja guaraní mayor nunca a podido ganar en el Estadio «Raúl Goyenola», de Tacuarembó. Se presentó en ese feudo en 11 oportunidades, cayendo en 8 y empatando los tres restantes.

Hoy miércoles 29, el combinado dirigido por Héctor Panelli se presente en Rivera. Más allá de estar asegurado de antemano el pasaje a la siguiente fase, el resultado de hoy determinara el lugar de clasificación. Y nuevamente como en el caso del «Goyenola», sucede que Bella Unión en categoría absoluta, nunca ha logrado un triunfo en el Estadio «Atilio Paiva Olivera», de Rivera.

La selección cañera se presentó en 10 ocasiones en el «Olivera» por Litoral OFI, cayendo en 5 ocasiones y empatando las 5 restantes. El cuesta arriba siempre para la roja guaraní. Tanto en Tacuarembó como en Rivera, no se ha logrado ganar nunca. Por eso lo de ganar de local.

Los antecedentes no mienten. Están. Existen. Ojalá esta noche se logre ganar por primera vez en aquel estadio fronterizo. Así como hace cinco años se logró quebrar la mala racha jugando en el «Matías González» donde solo se había perdido, desde hace cinco torneos, ya no se pierde (cuatro victorias y un empate), que hoy sea la vencida en el «Paiva Olivera». Los antecedentes de Bella Unión en mayores, jugando en Rivera son estos:

1992/1993 – Rivera 1 Bella Unión 1.

1994/1995 – Rivera 1 Bella Unión 1.

1996/1997 – Rivera 4 Bella Unión 0.

1997/1998 – Rivera 1 Bella Unión 1.

1998/1999 – Rivera 0 Bella Unión 0.

2000/2001 – Rivera 3 Bella Unión 0.

2017 – Rivera 2 Bella Unión 2. (por la 1º fase).

2017 – Rivera 3 Bella Unión 0. (por semifinales).

2018 – Rivera 1 Bella Unión 0.

2019 – Rivera 3 Bella Unión 2.

MAS ALLÁ DE RESULTADOS

Ganar, empatar o perder hoy en el «Atilio Paiva», nada modifica que ambas selecciones de Bella Unión ya estén en la siguiente fase. De cada categoría, tres de las cuatro selecciones clasifican. Las rojas pese a los resultados continuaran en carrera. Los resultados de hoy indicarán el lugar de ubicación en la tabla de cada selección. De acuerdo al lugar, será el rival de otra llave.