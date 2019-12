Hay quienes se sienten molestos con determinadas situaciones que vienen ocurriendo de un tiempo a esta parte originadas por los cuida coches. Una tarea laboral como tantas otras, donde el léxico y la buena presencia deben ser elementos primordiales, máxime si pensamos que estacionan sus vehículos en determinados lugares no solo los habitantes cañeros, sino también el ocasional visitante.

Este último es el que por lejos no se lleva el mejor de los recuerdos de nuestra ciudad. No se puede presionar a que el conductor si o si tenga que dar alguna moneda. El trabajador debe estar medianamente prolijo en su vestimenta y no haber ingerido alcohol u otras sustancias. Amerita que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto.

Hace un tiempo se realizó un curso para cuida coches, pero de aquellos alumnos, solo se ven dos o tres trabajando, los demás no recibieron capacitación alguna.