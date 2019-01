Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

El Alcalde del Municipio, Diego Henderson de Colonia Lavalleja, brindó a la población un detallado informe desde que sumió en 2015. Para este acontecimiento de puertas abiertas, estando presente Noelía Suárez, la alcaldesa suplente, quedaba como titular ya que Henderson le traspasará el cargo a Suárez por la quincena de enero al usufructar las vacaciones, también estuvieron presente en el escenario, el Director de Descentralización Sergio García Da Rosa y Gustavo Chiriff, Director de Hacienda de la Comuna Salteña, junto a funcionarios y Consejales de este Municipio y un buen número de vecinos dicha presentación se realizó en el amplio patio donde estaban acomodadas las mesas y así la gente podía disfrutar en familia, la cena que se brindó, y además la música no podía estar ausente.

LA MÚSICA

Desde Artigas arribó con toda la música Riograndense y de todos los ritmos, Fofiño, su acordeón y su banda, para los románticos Garras de Amor la orquesta local, para culminar la noche de la Audiencia Pública las palabras del Alcalde.

“Vamos a empezar de a poquito disculpen los nervios, porque es la primera Audiencia Pública que tenemos, vamos a tratar de que salga bien, también decirles después que termine, si quieren preguntar algo, nosotros tratamos de hacerlo con el equipo Administrativo, de hacerlo un poco dinámico, si vamos boleta por boleta, podíamos pasar acá tres o cuatro horas, la idea es un poco resumirle, ser dinámico y decirle que también, en la OFICINA DEL Municipio va a quedar esta documentación que tiene cincuenta páginas y también si alguno quiere obtener todos los detalles por boleta, se vaa poder pedir en el Municipio.

A veces los números cuestan para todos, es medio engorroso igual vamos a arrancar por el 2015, cuando asumíamos el Consejo, nosotros no teníamos partida de OPP8Oficina de Planeamiento y Presupuesto) o sea dependíamos de la Intendencia de Salto, de los Recursos que nos pasaram, decirle un poco con que contábamos en el Municipio, cuando asumimos, teníamos un camión prestado, yo vengo como Consejal anterior.

También Gemina Moreira, una de las personas que vino tanto tiempo, Diego Henderson, Ruben Silveira Cardozo entre otros

Lo que tenía enla junta local

Un camión Mercedes Benz que ustedes lo ven todas las veces acá el 106, se tenía un tractor Fergunson con pala; el tractor estaba en servicios públicos, deshuesado, prácticamente pues se lo había llevado para arreglar el camión 106 también estaba en arreglos en servicios públicos lo que tenía ahí en ese tiempo los últimos meses era Aureliano Dutra el Alcalde, con un camión Internacional, prestado o sea que maquinarias de las que contaba prácticamente no teníamos nada, cuando inmediatamente asumimos, , le pedimos al Intendente una metra excavadora y una pala, que también nos arreglara el camión 106, de a poquito ese año tuvimos una repuesta muy importante: recibimos una pala cargadora, porque en realidad la caminería estaba bastante mal estado y recuperamos nuestro camión en 2015.

LO QUE SE HIZO EN 2015 Y MEDIADOS DEL 2016

Fueron trabajos de urgencia acá, los recursos eran muy pocos y la Intendencia estaba delicada en cuanto a la situación económica. Lo que se hacía era trabajos de urgencia, era la colocación de alguna lámpara, teníamos varios Pueblos a oscuras, pero de a poco se fue solucionando lugares donde iban 30 lámparas poníamos 10.

En ese período la Intendencia de Salto todo aportaba lo que era costo de UTE, OE De ANTEL, combustible, servicios tercierizados de recolección, en Guaviyú de Arapey que era tercierizado, estos gastos INSUMIERON en la Comuna un costo anual de un millón ciento cincuenta y tres mil setecientos tres.

Estos gastos fueron pagos por la Intendencia de Salto, como yo les dije en ese momento, el Municipio no contaba con recursos propios en dicho monto, no está contabilizado el apoyo con materiales para Alumbrado Público, arena y pedregullo e insumos varios, con matwrial de oficina para esta Municipio, limpieza, etc.

PASAMOS AL 2016

Se comienza a recibir las partidas de dinero de OPP, y de ahí explicarles un poco que son las partidas de OPP,las que recibimos todos los Municipio que consta con un literal A, el literal A , es para lo diario del Municipio, comprara nafta, la piola para las bordeadoras, los papeles o productos de limpieza, es hacer el día a día de los Municipios. Después una partida LITERAL B, pura y exclusivamente para las obras que la define el Municipio- la defineel Consejo, define las obras quinquenales, nosotros ahí nos reunimos como Consejo y determinamos las obras durante el quinquenio además todos los años hacemos EL POA, EL POA, es lo que se destina, el plan operativo anual que es,lo que se resuelve en obras durante el año.

Tenemos las obras durante el quinquenio cada año, tenemos que definir que obras se van hacer ese año en el LITERAL A, nos podemos pasar de algo del presupuesto, hasta un 40%, de ahí nos quitan, no se si es la palabra, nos pueden sacara del Literal B, o sea podemos usar hasta un 40% del LITERAL B, lo que lo diario del Municipio. Tenemos mucho más de la Audiencia Pública, que irá en la próxima edición. ATTE Yamandú Leal.