Deportivas

Se definió el torneo Preparación de la Liga de Futbol Senior de Bella Unión, quedándose con el título el club Cururú. El campeón jugo 7 partidos, perdiendo el invicto recién en esta última fecha. Estos fueron los resultados:

Cuareim 7 Cururú 1.

Lavadero 3 Expreso 2.

LA jeringa 5 Las Piedras 1.

Campodónico 4 Coronado 0.

POSICIONES FINALES: Cururú 16 (campeón), Lavadero 15, Cuareim 13, La Jeringa 11, Campodónico 10, Las Piedras 4, Expreso 4, Coronado 3.

***

VOLVIERON LAS GOLEADAS A LA SUB 15

En años anteriores las goleadas en la sub 15 de la Liga Regional de Futbol de Bella Unión eran moneda corriente. Este 2018 no iba a ser la excepción. Segunda fecha jugada y ya elevadas goleadas plasmadas. Estos fueron los resultados:

General Rivera 2 Tropezón Tablero 1.

CLMC 9 Huracán 1.

Uruguay 4 Cinecope 0.

Santa Rosa 5 Cuareim 1.

POSICIONES: Uruguay 6, Santa Rosa 6, General Rivera 6, CLMC 3, Cuareim 3, Tropezón Tablero 0, Cinecope 0, Huracán 0.

***

COMENZÓ PRIMERA DIVISIÓN

En la cancha ” Romeo Bianchi” se jugaron los cuatro partidos de la primera fecha de la Liga Regional de Futbol de Bella Unión, en primera división. los resultados fueron los siguientes;

Santa Rosa 1 Tropezón Tablero 0

Huracán 3 Cuareim 0.

CLMC 3 Uruguay 1.

Cinecope 1 General Rivera 1.

***

IMPORTANTE VICTORIA DE B. U. UNIVERSITARIO

No es poca cosa el resultado. Se le ganó al líder invicto. Por una fecha más de la Liga de futbol Universitario, el equipo de Bella Unión Universitario venció 2 a 1 al hasta el momento invicto club Bella Vista Universitario.