Mientras la sub 17 de Bella Unión debutó con una derrota , la selección mayor en una gran performance , remontó un resultado adverso.- Los juveniles cañeros comenzaron ganando, para terminar perdiendo el cotejo.-La roja mayor también comenzó perdiendo pero en este caso, tras una gran labor del plantel, terminó ganándole por goleada a Tacuarembó.-Se trata de la tercer victoria de Bella Unión jugando de local ,en 9 partidos ante Tacuarembó.-

LOS JUVENILES - Igual resultado el año pasado y este,veamos;

Sub 17- jugado el 13/01/18- Bella Unión 1 Tacuarembó 2.-

Sub 17-Jugado el 19/01/19- Bella Unión 1 Tacuarembó 2.-

MAYORES –

Jugado el 13 /01/18- Bella Unión 0 Tacuarembó 4.-

Jugado el 19/01/19- Bella Unión 3 Tacuarembó 1.-

LAS TRES VICTORIAS DE LOCAL

Litoral 1998/1999. mayor- Bella Unión 3 Tacuarembó 2 ( el DT cañero el prof. Fabian Fonseca de Monte Caseros)

Litoral 2001/2002-mayor – Bella Unión 3 Tacuarembó 0 ( el DT cañero fue Ramiro Astray , actual presidente de CLMC)

Litoral 2019: mayor- Bella Unión 3 Tacuarembó 1 ( el DT siendo el artiguense Héctor Meza.-