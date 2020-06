Diario Correio Do Povo, de Porto Alegre alerta sobre Covid-19 en Bella Unión

El diario colega de Porto Alegre, Brasil este martes 2 de junio dando a conocer la noticia del primer caso del nuevo coronavirus en Bella Unión, frontera con Barra do Quaraí, ciudad de Río Grande del Sur. Señala el matutino portoalegrense:

La ciudad uruguaya de Bella Unión, cerca de Barra do Quaraí, en la frontera occidental, registró el primer caso de Covid-19. Esto activó la alerta en la ciudad de Rio Grande do Sul.

Según el alcalde del municipio, Iad Choli, el momento es delicado y se debe mantener el aislamiento social, además de seguir estrictamente todas las precauciones necesarias para combatir COVID-19. «En Uruguayana, también nuestro vecino, hay 46 casos de la enfermedad», señala.

El líder hace un llamado a todos los ciudadanos y comerciantes de la ciudad para que doblen su cuidado, usen una máscara, se laven las manos con agua y jabón cuando lleguen a casa, usen alcohol en gel y eviten las multitudes. El Ejecutivo y el Ejército brasileño desarrollan acciones para desinfectar los vehículos que viajan en el área fronteriza y reiteran que se mantendrán las barreras sanitarias ya existentes.

Los riesgos a la hora del corte de caña

de azúcar

Se trata del primer ofidio ponzoñoso ultimado en la reciente iniciada zafra cañera. Una crucera de 1, 30 metros, que apareció en cañaverales ubicados en zona de Mones Quintela, ex Calpica. Bella Unión, zona de cruceras, desde la década de los años 40 cuando comenzó este cultivo en la zona, se cuentan por miles los relatos de cortadores de caña de las diferentes generaciones, que han matado estas víboras venenosas mientras efectuaban las tareas de corte. Muchas mueren cuando se efectúa la quema de los tablones de caña, pero muchas otras se salvan y son halladas vivas por los peludos, que al ser mortal su mordedura, terminan siendo ultimadas. En departamentos ubicados al norte del Rio Negro, existe la Crucera o Víbora de la Cruz (Bothrops Alternatus). Al sur del rio Negro habita su » prima» la también temible Yarará o Yara (Bothrops Pubescens).

Por ahora sin fecha de retorno a las canchas

El fútbol de la Liga Regional de Bella Unión paralizado por la pandemia del Covid-19. Aún sin una fecha tentativa de posible retorno a la actividad oficial. En este marco de espera de que la pelota comience a rodar en las canchas, es bueno recordar cuánto hace que los clubes no salen campeones oficiales a nivel de mayores. Desde los archivos de esta corresponsalía para recordarlo:

Santa Rosa – es el actual campeón oficial (2019).

Cinecope – su último título data de 2008.

CLMC – Ganó su último oficial en 1996.

General Rivera – Su último título oficial fue en el 2001.

Uruguay. – Su última temporada ganada fue en 2017.

Huracán – No tiene ningún Oficial ganado.

Tropezón Tablero – Su último oficial ganado fue en 2018.

Cuareim – ganó su último oficial en 2010.

La Bomba – Hizo su debut en la temporada 2019.

Prefectura de Bella Unión halló cuerpo sin vida de campista en isla del Río Uruguay

En horas de la mañana de ayer martes 2 de junio, se hizo presente en la Prefectura de Bella Unión una persona informando que su hermano, de 61 años de edad, con el cual se encontraba acampando en la costa del Río Uruguay, se encontraba desaparecido, ya que no pudo ubicarlo ni comunicarse con él. Asimismo, comunicó que divisó a 50 mts de la costa la embarcación «las Piruas» enganchada en una red de pesca.

De inmediato, personal de Prefectura se hizo presente en el lugar constatando la información brindada.

Momento después, durante la patrulla fluvial se encontró, frente a la Isla “Del Padre” a unos 35 km al Sur de Bella Unión, el cuerpo sin vida de quien presuntamente sería la persona desaparecida.

Se puso en conocimiento a la Fiscal Letrada, Dra. Silvia Ferreira quien dispuso se informará a forense y Policía Científica, y posterior entrega del cuerpo a los deudos.

Otra helada que se adelanta al invierno

Otro amanecer con formación de escarcha en Bella Unión. Otra jornada helada. Ayer martes 2 de junio y cuando estamos aún a 19 días del inicio del invierno, la temperatura cayendo hasta el punto de congelamiento. Ya se han registrado varias heladas en nuestro territorio. En mayo pasado fueron cuatro importantes, donde se pudo apreciar el congelamiento de las gotas de rocío, en mayor o menor intensidad.

A 105 años de aquel primer tren cruzando el Cuareim

Un 3 de junio como hoy, pero del lejano 1915, cruzaba por primera vez la imponente estructura de hierro de 700 metros el primer tren uniendo la Estación Cuareim, jurisdicción de Bella Unión con Estación Barra do Quaraí, jurisdicción por entonces del Municipio de Uruguayana. Durante muchos años, trenes de carga transportaron madera desde Brasil a Uruguay.

Fue a inicios de los años 50 que dejaron de circular trenes por el puente de hierro, siendo acondicionado con maderas para la circulación de líneas de ómnibus (Santa Rosa y Perini) y otros rodados menores, hasta la concreción del puente de cemento que funciona desde febrero de 1976.