A nivel de Uruguay existen decenas y decenas de personas desaparecidas una vez que la democracia se restableció en el país.-Es decir, no estamos hablando de personas desparecidas durante el periodo de gobierno militar.- Bella Unión tiene sus desaparecidos a partir de 1985.- Este 5 de enero se cumplieron 19 años de la enigmática ausencia de la faz de la tierra de Exequiel Dornelles, conocido como » Gordo » o » Carlitos «.-

La última vez que se lo vio con vida data de la noche del 5 de enero de 2000, en la intersección de Avenida Artigas y Saúl Facio .- Padecía determinada discapacidad.- Residía con su hermano Mario en una modesta finca familiar ubicada en calle Aparicio Saravia, casi Dr. Pedro Acosta.-Mario no solo lo busco en Bella Unión sino que ademas se traslada fuera de los limites de Bella Unión cuando algún comentario surgía de que podía estar en Salto o Uruguayana.- Nunca se logró un dato que permitiera ubicar al » gordo».-Los años fueron pasando, este domingo se cumplieron 19 años .-Por siempre quedará la interrogante respecto al destino de Exequiel.- Que pasó en definitiva.-El » gordo » al desparecer tenia 39 años.- No existían antecedentes de alejamientos suyos fuera de la jurisdicción de Bella Unión .- Quizás alguna vez salga a luz cual fue su destino.-