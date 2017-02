Cayó el telón y la despedida del Campeonato de selecciones de la OFI para Bella Unión Artigas Interior. Cosas del fútbol. El ultimo partido lo ganó pero no fue suficiente. Bella Unión este miércoles en la segunda semifinal del Litoral en el «Walter Martínez» venciendo a Rivera 1 a 0 ( gol de Matías Trindade). Faltaron más goles. El haber perdido por goleada en el «Atilio Paiva» fue determinante para la «roja». La selección riverense llegó a Bella Unión para la revancha, con cinco resultados que le servían. A Bella Unión el único resultados que le servía era hacer tres goles y luego pensar en un cuarto pero buscando no recibir goles en contra.

RIVERA Y LOS CINCO RESULTADOS QUE LE ERAN FAVORABLES EN EL «WALTER MARTÍNEZ»

1 Ganar.

2 Empatar.

3 Perder por 1 a 0 ( fue el que se dio).

4 Perder por 2 a 0.

5 Perder por 3 a 0 (iban a penales).

Sin dudas que Bella Unión perdió su pasaje a la final en Rivera y no en suelo cañero. Tres goles son un «montón» para remontar. Pese a que se buscó y se logró uno, faltaron dos más para hacer posible definir por penales. Un ciclo que se cierra pero que deja satisfecho al espectro deportivo local. Una selección que logró llenar el «Walter Martínez» y estadios de otras ciudades, una selección que quebró el récord de nunca haber ganado en el «Matías González», una selección que se metió entre las cuatro mejores del Litoral 2017, de un total de 12 selecciones. Una más que digna actuación. Varios ya habían escrito una página gloriosa en el fútbol local logrando el segundo «quinquenio» con Santa Rosa en el 2016 y ahora cumplir una destacada actuación con la selección.

NOMBRES QUE QUEDARÁN EN EL RECUERDO

Son los jugadores de la roja 2017 que cumplieron con creces con el aficionado y la dirigencia: Hernán Barros, Martín Rosas, Matías Acosta, Marcelo Fernández, Nicolás Carballo, Elvis Silva, Luis Martínez, Nahuel Machado, Emiliano Maciel, Rafael Paiva, Emiliano Alvez, Jefferon Olivera, Nicolás Mantuani, Matías Trindade, Walter Priario, Nicolás Arbiza, Jesús Barboza, Víctor Zapirain. Felicitaciones desde esta corresponsalía.