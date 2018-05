Nació en la jurisdicción de Bella Unión, perteneciendo a una numerosa familia.-La familia, el trabajo social, la docencia y la poliítica forman parte de su vida.- Con la maestra -profesora jubilada y hoy diputada Wilma Moraes conversó este corresponsal.-

LA NIÑEZ EN CUAREIM

“Procedo de una familia humilde de 14 hermanos, tres varones y once mujeres.- Mis padres laburaron siempre y nos enseñaron que el trabajo dignifica, que es honrado es una obligación para vivir en sociedad con respeto y responsabilidad.-

Mi padre se fue muy temprano y aún quedaban unos cuantos pequeños en mi casa, yo ya era maestra y junto a mi hermana Cristina y lo que podía extraer de la tierra mi madre, continuó la lucha para sacar adelante a su familia.-Hice la escuela en Cuareim un poco y también en Coronado, el liceo en Bella Unión.- En esa época ya trabajaba en comisiones de mi pueblo Cuareim junto a otro gran grupo de jóvenes donde también estaban algunas de mis hermanas por distintas necesidades de la localidad, hacíamos danzas, teatro, nos reuníamos para organizar bailes y un sinfín de actividades más, entre ellas la construción de un local para reuniones, entre todos levantamos paredes y logramos el objetivo, que después le propusimos a don Antona, lo tomara prestado para que ahí funcionara una policlínica y así lo hizo, hasta el año pasado que ASSE junto a los gobiernos de Alemania, Brasil y Uruguay, construyen un hermoso edificio y pasa a funcionar la nueva policlínica.-

El local ese de la policlínica está siendo visto ahora como una posible casa comunitaria por medio de INAU,ahí se están reuniendo los vecinos para lograrlo”.

LA DOCENCIA

” Me fuí a Artigas a comenzar Magisterio gracias a una maestra que haciendo el censo en el pueblo mi madre le cuenta que ya estaba inscripta pero que económicamente no tenían condiciones para enviarme y esta maestra, un ángel realmente, sin pensarlo, ofreció la casa de sus padres y así me fuí al Instituto al mes de haber iniciado las clases.-

En cuatro años me recibo y después de un concurso me efectivizo en mi querida escuela 19.- También trabajaba como profesora de matemáticas en UTU, casa esta que también adoro”.

EL TRABAJO SOCIAL

“Siempre me preocupó lo social y por ello trabajé en distintas iniciativas desde mis lugares de trabajo y fuera.- Algo que nos marcó fue la necesidad de crear en la zona una ONG que tratara la violencia doméstica y junto a un grupo de mujeres formamos una organización a la que llamamos “Atrévete”, y sin fondos pero con mucha voluntad y responsabilidad fuimos actuando e informando los derechos y denunciando cuando era necesario.- Después se crea a través del ministerio un equipo multidisciplinario y ya no era necesario continuar pues ese mismo trabajo lo haría ese equipo y claro que mucho mas profundizado ya que ahí estaban los técnicos.- En mi barrio desde los comienzos del mismo traté de formar parte de las comisiones para ir solucionando temas del barrio como agua, calles, salón comunal, merendero y un centro caif que pudimos conseguirlo y viene funcionando de forma espléndida”.-

HOY SIENDO DIPUTADA POR EL PARTIDO NACIONAL

“Políticamente siempre fui partidaria del glorioso Partido Nacional, una admiración inmensa por Wilson Ferreira.- Mientras trabajaba no quise involucrarme demasiado en la política activa.-Estaba en algunas listas pero no militaba demasiado, un poco por ese respeto a mis alumnos.- Siempre me apasionó la política, creo que es hermosa , somos nosotros que la ensuciamos con intereses mezquinos. Siempre fui de la lista 2 en lo departamental y 2014 en lo nacional, hoy Alianza Nacional y ahí seguiré trabajando para lograr nuestros objetivos que tienen que ver con la gente, con las oportunidades laborales, con la dignidad del trabajo y la vivienda. En las internas fui a la plancha para convencionales nacionales y así lo logramos, son convencional nacional por Alianza y en lo departamental estoy como suplente.-Nuestro liíder político , Mario Ayala, me propuso ir en la plancha de la diputación, ocupando el tercer lugar y aceptamos después del aval de los compañeros y como lo prometimos en campaña, de que se iba a trabajar en equipo al mes de haber asumido Mario, me llamó para ocupar la banca y así lo fue haciendo muchas veces.- Quiero destacar que cada vez que ocupamos la banca, tratamos algún tema departamental pero sobre todo local, entre otros, como ser, piletas de decantación de OSE en más de una oportunidad, junto con Mario reclamamos infinitamente arreglo de Ruta 30 y Ruta 3, los semáforos y el trébol de acceso al centro de la ciudad, creación de cursos terciarios , lo que se logra con el IFD de Artigas, pelearla desde el Parlamento por los trabajadores de Greenfrozen y Calvinor, así como otra variedad de temas que fueron surgiendo, no faltando los trámites particulares que hemos llevado adelante, buscando solucionar diversos temas a vecinos de esta zona”.-