El diputado Ayala presentó ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara, un escrito del edil Dr. Marcelo Silva, en el que detalla una serie de denuncias que recibió sobre presunta corrupción en las unidades 21 y 27 del INR, de la ciudad de Artigas.

Tiendas Francas

En la sesión de la Cámara del día martes, el diputado Ayala expuso sobre el régimen de “loja franca” que habilita la ley brasileña No. 12.723 de 9 de octubre de 2012 y sus sucesivas normas reglamentarias.

Asimismo, hizo referencia a la conferencia realizada en Rivera, el 20 de abril pasado, en la que participaron organizaciones de trabajadores y empresariales, representantes del Gobierno nacional, intendentes y legisladores de Departamentos fronterizos, expresando su preocupación por la mala señal que dio la ausencia de ministros de Estado en el evento.

Autoridades de ASSE en la comisión de Salud Pública

El diputado Ayala participó ayer, de la sesión de la comisión de Salud Pública ante la comparecencia del directorio de ASSE.

El legislador artiguense había solicitado la presencia en comisión de las autoridades salud pública, a fin de analizar las condiciones en que se está prestando el servicio de atención a la salud mental, en el Hospital de Artigas.

Estuvieron presentes el presidente, la vicepresidente y el gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

El diputado Ayala se refirió al complejo problema de las adicciones y la falta de una sala de salud mental. Recordó que ASSE se comprometió hace un año, en abril de 2017, a inaugurar una sala para este servicio en el Hospital de Artigas y a mantenerla con los recursos necesarios; y esto no fue así, sino que por el contario, se retrocedió porque las dos médicos psiquiatras que trabajaban en el hospital ya no trabajan y están en la salud privada, debido al incumplimiento de compromisos asumidos por la dirección anterior.

Expresó que esta situación había traspasado los límites y la necesidad de una respuesta urgente; refirió al incidente por el que fue violado un paciente dentro del hospital.

Todos esto fue reconocido por la vicepresidente de ASSE, que expresó que conoce la gravedad de la situación en Artigas, no solamente por la sala de salud mental sino, además, por el profundo y preocupante problema de las adicciones y las dificultades que se han enfrentado para tratar a pacientes que sufren estas patologías.

Como respuesta, las autoridades plantean un plan de contingencia para enfrentar esta situación: trasladar pacientes con tratamientos psiquiátricos o que estén en abstinencia de consumo de drogas a otros Departamentos, sea Rivera, Salto, Paysandú o Tacuarembó.

Está claro que es un plan de contingencia porque no es más que una salida de emergencia ante la gravedad del problema, ya que esa solución acarrea otra cantidad de problemas y dificultades.

Se informó que se han realizado llamados para cubrir la necesidad de médicos psiquiatras pero no se han presentado interesados a ocupar esos cargos. Ahora se proponen crear cargos de alta dedicación, con lo que puede ofrecerse mejores sueldos y se espera así poder llenar las vacantes.

La sala en el hospital requeriría de tres médicos psiquiatras, dos en forma permanente y otro a cargo de la repetición de medicamentos.

Planteó también la falla en materia de complementariedad en la administración de los servicios, en el marco del sistema integrado.

En Artigas y en los hechos, ASSE compra servicios pero prácticamente no vende servicios. Se invirtió en instalaciones de un prestador privado pero donde no se atiende a pacientes del otro prestador privado. Hay un sector de artiguenses que no tienen acceso a un CTI en Artigas y que por otro lado ha generado gastos alarmantes.

El diputado de Artigas realizó comentarios sobre la JUDESA y la necesidad que funcione mejor; especialmente en lo que refiere a los consejos consultivos.

Hace ocho meses que asumió la nueva dirección y no ha habido una sola sesión de ese consejo. Reclamó por la policlínica de Javier de Viana que estaba contemplada dentro de un programa de cooperación entre los gobiernos de Alemania, Brasil y Uruguay, y se utilizaron los recursos para otra cosa. También remarcó la situación de Baltasar Brum y su necesidad de ambulancia ya que las dos con las que se cuentan están en muy mal estado.