Se sabe el rival pero no el escenario. La roja sub 14 se encuentra disputando la Copa de Bronce del torneo organizado por OFI AUF, tras no haber clasificado en su momento para disputar las copas de ORO y PLATA. Ahora en estas instancias, la gran interrogante; ¿dónde juega la roja de local el fin de semana? La dirigencia de los clubes CLMC y Uruguay han «tapiado» los portones del «Walter Martínez Cerrutti» y del «José Lindolfo Canosa» para toda actividad oficial local o de la OFI. La selección sub 14 de Bella Unión será local este fin de semana ante el plantel de Tacuarembó FC que milita en la Divisional B de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF. Horas cruciales se viven en el plano del Ejecutivo de la Liga Regional tratando de ver un escenario posible fuera de la jurisdicción de Bella Unión.

ANTECEDENTES

Esto que hoy ocurre no es nuevo en el fútbol cañero. El fútbol local fue siempre muy polémico. Ayer porque estaba «Juan». Hoy porque está «Pedro». Hay antecedentes de selecciones rojas que han tenido que jugar en canchas de otros pueblos cercanos, hay antecedentes de clubes de Bella Unión que por la Copa de clubes de la OFI han tenido que jugar en canchas de otras localidades. Hay antecedentes varios que jueces de otros departamentos o pueblos artiguenses caso Gomensoro y Brum, han tenido que venir a arbitrar en Bella Unión debido a conflictos con los locales. A esta altura, ya nada puede sorprender. Quien se «Horrorice» ante el momento que se vive, es porque desconoce la historia del fútbol de Bella Unión.