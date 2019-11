Tras disputarse dos fechas, los clubes Uruguay y C.L.M.C. encabezan las posiciones del torneo sub 18 de fútbol de la Liga Regional. En la primera fecha se convirtieron un total de 12 goles, mientras que en la segunda fueron 13. El más goleador es Uruguay ya que en 180 minutos lleva anotados 11 goles. El club La Bomba no ha logrado convertir aún goles en los dos partidos jugados.

POSICIONES SUB 18

Uruguay 6, C.L.M.C. 6, Cuareim 3, Santa Rosa 3, La Bomba 1, Tropezón Tablero 1, General Rivera 1, Cinecope 1, Huracán 0.