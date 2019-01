Significa el arranque para varias selecciones de fútbol en la Copa de la OFI 2019. Es el debut de los combinados juvenil y mayor de Bella Unión jugando de local en el Estadio “Walter Martínez Cerrutti”. Se recibe a sus pares de Tacuarembó, con arbitraje del colegiado salteño.

LA ROJA MAYOR OSTENTA UN «VICE» CAMPE ONATO

Hablando de selecciones de Bella Unión en mayores, la historia comienza oficialmente a escribirse en 1971 con su participación en la recordada Confederación de Ligas de Fútbol del Rio Uruguay. Bella Unión participó en 25 torneos « Rio Uruguay « obteniendo 11 campeonatos (fue la que más títulos acumuló). En 1992 ingresa a la Confederación del Litoral para codearse con Ligas de ciudades capitales. Jugó 11 campeonatos del Litoral, logrando en la edición 1998/1999 llegar a la final, debiendo contentarse con el « Vice « campeonato ante Liga del Centro ( Soriano Interior) que fue la liga campeón del Litoral. Luego la Liga Regional de Bella Unión estuvo 8 años sin competir. En 2011 retorna y lo hace en las Copas de selecciones de la OFI. Desde entonces ya ha jugado 8 copas de la OFI.

LA ROJA JUVENIL OSTENTA UN «VICE» CAMPEONATO

Se jugaba en la categoría sub 18 (hoy se juega en sub 17). En la edición 2014 de la Copa de selecciones de la OFI, la sub 18 de Bella Unión llegó a l a final del Litoral, no logrando el titulo. Debió resignarse, quedando con el “Vice”. El combinado sub 18 campeón del Litoral en 2014 fue Young (Rio Negro Interior).

ÉXITOS A LAS «ROJAS»

Hoy una nueva historia comenzará a escribir el futbol cañero. Desde esta corresponsalía de EL PUEBLO, los mayores deseos de éxitos a los dos combinados locales, orientados por el diplomado artiguense Héctor “Tico” Meza (su papá “Mairú” Meza jugó en la selección de Artigas y fue titular en 1975 cuando Bella Unión ganó el primer título del torneo de selecciones “Rio Uruguay”.