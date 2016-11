Este miércoles el Ejecutivo de la Liga Regional de Bella Unión le retiró la confianza al Colegio de Árbitros. Ello provocó profundo malestar en los “pitos”, los que se solidarizaron con los miembros del colegio y podrían no arbitrar. Cada vez está peor el relacionamiento entre personas de nuestra sociedad.

Hace pocos meses se conformó la Liga y sus órganos y en breve lapso de tiempo ya “no hay confianza”.

Esto pasa teniendo solo siete clubes en la liga y una sola divisional.

Que cosa increíble, como ha cambiado el relacionamiento.

Pensar que la Liga Regional a finales de los 80 y primeros años de la década del 90 contaba con 24 clubes afiliados, distribuidos en tres divisionales: A, B y C, con sistema de ascensos y descensos.

En la sede de la Liga cada Divisional se reunía, los torneos preparación y oficiales se jugaban sin inconvenientes.

Había muchísimo más gente involucrada en el fútbol y había entendimiento, lo que hoy no ocurre.