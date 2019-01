Un año más de actividad política en la Junta departamental de Artigas del edil frenteamplista de Bella Unión, Jorge Ferrari. Este corresponsal conversó con Ferrari sobre varios temas. En primer lugar le preguntamos si el proyecto Frente Amplio se había agotado, nos dijo: “No, no se agotó. Más allá de lo que dice la oposición, no es verdad que se agotó. El modelo Frente Amplio para nada está agotado. Estamos reconocidos a nivel internacional. ¿Cuándo antes en el Uruguay hubo un crecimiento sostenido durante 15 años? Es lógico que hemos tenido alguna baja como en este último año, pero en general, nunca antes en la historia del Uruguay, hemos tenido un periodo de crecimiento de 15 años como lo hemos tenido en estos gobiernos del Frente Amplio. Hemos tenido un crecimiento continuo, sin recepción. En estos 15 años, nuestros vecinos Argentina y Brasil pasaron por varias crisis, que felizmente no nos arrastraron. Que hay cosas para mejorar, es cierto, pero lejos estamos de que el modelo Frente Amplio se agotó”.

SUBA DE TARIFAS

Dijo: “Los ajustes de tarifas se dan desde muchos años a comienzos de enero. Si hacemos memoria, hace 20 o 25 años los ajustes de tarifas eran bimensuales. Los salarios por supuesto que acompañaban esas subas de tarifas. Las subas eran cada dos o tres meses y los sindicatos estaban luchando para que subieran los salarios al ajustarse las tarifas. Era una cadena que traía mucha inflación. Ahora los ajustes son en enero”.

LAS ENCUESTAS

Sobre las encuestas a nivel nacional y la paridad entre Frente Amplio y Partido nacional dijo: “Nos preocupan los números, claro que sí. Soy muy respetuoso de las encuestas. Soy respetuoso desde la época que nos daban a favor. Todavía estamos lejos de las elecciones y aún van a pasar muchas cosas”.

EL MAL RELACIONAMIENTO CON EL ALCALDE Y CONCEJALES

Dijo: “Las cosas desde el principio arrancaron mal y por tanto hoy no se puede estar reclamando. Algunas autoridades del Municipio de Bella Unión desconocieron el trabajo de los ediles departamentales que somos de Bella Unión. Se tomaron algunos caminos, donde incluso no se le dio participación a la fuerza política Frente Amplio. Yo respeto y nuestra postura ha sido de no molestar en nada el trabajo que se hace desde el municipio”.

¿CUÁL CANDIDATO?

Le preguntamos cuál candidato apoya en las internas, a lo que señaló: “a Daniel Martínez”.