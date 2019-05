En noviembre de 2007, junto al estimado salteño Eleazar “Chito” Silva lo habíamos acompañado en la mesa, oportunidad que en el salón de actos del Municipio de Bella Unión, presentaba su libro “Memorias de un Peludo”. Este lunes 27 de mayo nos despertamos con la triste noticia de su partida. Cosas de la vida. En nuestra pagina del domingo 26 de EL PUEBLO, es decir, horas antes, con motivo del Día Nacional del Libro lo mencionábamos como uno de los escritores de Bella Unión. Te tocó partir querido amigo Huguito Gomez Echagüe, a la edad de 73 años (naciste el 20 de abril de 1946). Cosechaste a lo largo de tu existencia infinidad de amistades que hoy lamentan y sienten tu partida. Fuiste peludo cortador de caña y comerciante. Fueron tantas tus vivencias en tu Salto natal como Bella Unión tu segunda casa, que un día te propusiste plasmarlas en un libro. Fue un honor para este corresponsal que me hubieras elegido para estar a tu lado el día de la presentación del libro, junto a “Chito”. Calpica, hoy Mones Quintela supo de tu presencia en épocas difíciles. Bella Unión ciudad supo cobijarte cuando instalaste tu empresa funeraria varios años después. Por donde transitaste dejaste tu bondad, tu compañerismo, tu sana amistad. Querido HUGO, mis deseos que encuentres paz eterna. Las sentidas condolencias a familiares.

“UN SUEÑO” PELUDO

(DE SU LIBRO “MEMORIAS DE UN PELUDO “)

A mediados de abril de 1960, iniciamos con mi amigo Domingo Félix, quizás un sueño y una ilusión nacida desde aquel gurí de barrio. También marcábamos sin saberlo, otra gran etapa de nuestra frágil vida y era parte del calor genuino de nuestro rancho, y de nuestros seres queridos, mamá, papá y Carlos mi hermano y volveríamos a nuestra vieja querencia y caluroso rancho solo de visita. Pero hoy con los años uno comprende que en la vida ganamos algo, pero siempre se pierde otras, es ley divina. Todos aquellos preparativos y conseguir los permisos con nuestros padres no fueron fáciles, pero gracias a nuestro querido vecino veterano “peludo” desde casi las primeras zafras cañeras, cual Comide “Tiquiño” Gómez gran deportista de la época de Salto y fundador junto a sus hermanos, Berta, Perico, del Sportivo San Eugenio, de Salto. Después de charlar con los viejos y conseguir el permiso, tuvimos que ir a la comisaria a hacer las constancias que estábamos como menor autorizados a viajar y trabajar bajo cuidado de este buen vecino. Desde allí en adelante, hasta la hora de la partida con lágrimas de mi madre, que todavía las recuerdo muy claro, y consejos sabios de papá, veterano en estos trabajos, empecé a preparar mi ” mono ” (hoy sería mochila”). A las 4 de la mañana del 23 de abril de 1960, partimos con nuestros ” monos” al hombro rumbo al Parque Solari, salida de Salto, hacia el norte del país y desde allí echamos a caminar, y jugar a nuestra suerte de encontrar algún vehículo que nos levantara ya que los pesitos que llevábamos arriba eran pocos y no podíamos pagar el boleto de la empresa ONDA, que unía Salto con Bella Unión. (es parte del relato “Un sueño” Peludo).