Se llevó a cabo el quinto encuentro binacional Bella Unión Monte Caseros. El alcalde Luis López esto señaló a esta corresponsalía: -«Los temas tratados tienen que ver a las políticas de frontera. Entre lo abordado no escapó el tema del cero kilo. Quienes vivimos en Bella Unión no podemos traer ninguna mercadería de Caseros. Ellos en cambio vienen todos los días hábiles a los free shop Se reclama tener aduana tanto sábado como domingo del lado uruguayo.

Otro tema que estuvo en el tapete fue el futuro puente. A nivel de nuestra costa ya está la ubicación de dónde iría la cabecera.

Sería en la zona de Coronado, tomando como referencia el camino desde la chacra de Juanito Arbiza en ruta 3, a la costa.

Nosotros no estamos a favor del contrabando, pero el cero kilo impide a personas de escasos recursos el traer algunas mercaderías.

Hay gente en Bella Unión que gana una miseria y no se entiende que tengamos cero kilo con Monte Caseros. Además se trataron temas relacionados a políticas de educación, de cultura, de producción.

Yo soy optimista que en algún momento en esta triple frontera tengamos un intercambio fluido tanto con la Barra como con Monte Caseros».