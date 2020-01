De aquel folleto del 2000, varios ítems que figuran arriba, hoy sin poder promocionarse ya que no se realizan por diferentes motivos. Por ejemplo, ya no existe visita a la reserva de Búfalos, no existen más las agro industrias Calvinor y planta de congelado de Greenfrozen, la recorrida por estancias turísticas, el certamen de pesca del dorado y la semana de la juventud.

Nos queda hoy, recorrer los ríos Uruguay y Cuareim con visita a la isla brasilera y balneario Los Pinos, área protegida de Franquía (SNAP), el carnaval, el ingenio azucarero de ALUR, los free shop y el nacimiento años atrás de la fiesta de la caña de azúcar en Mones Quintela.