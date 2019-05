Entre sábado y domingo se estará jugando la segunda fecha de los torneos Oficiales sub 15 y mayores de la Liga Regional de Fútbol.

SUB 15

SÁBADO 1 DE JUNIO

CANCHA “ESCUADRONES” Hora 12.00 Gral. Rivera Vs. Tropezón Tablero.

DOMINGO 2 DE JUNIO

CANCHA “ROMEO BIANCHI” Hora 12.00 CLMC Vs. La Bomba.

hora 14. 00 Santa Rosa Vs. Cuareim.

CANCHA “PARQUE CALPICA” Hora 13,30 Cinecope Vs. Huracán.

MAYORES

SÁBADO 1 DE JUNIO

CANCHA “ESCUADRONES” Hora 14.00 Gral. Rivera Vs. Tropezón Tablero.

Hora 16. 00 CLMC Vs. La Bomba.

DOMINGO 2 DE JUNIO

CANCHA “ROMEO BIANCHI” Hora 16.00 Santa Rosa Vs. Cuareim.

CANCHA “PARQUE CALPICA”. Hora 15,30 Cinecope Vs. Huracán.