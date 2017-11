Alfredo Carneiro:

El 23 de noviembre el club Náutico cumplió 60 años. El gerente de la institución, Alfredo Carneiro para señalar a esta corresponsalía;»Para el club no se trata de un aniversario más, sino que significan seis décadas de vida. Quién de la zona no ha estado en el club.

Sea por el deporte, por el carnaval, por alguna fiesta, en fin, muchas actividades que a lo largo de los años se han llevado a cabo en el gimnasio o en el salón de fiestas. El club no solo está disponible a los socios sino que siempre ha brindado su infraestructura a escuelas, UTU, Liceos, a iglesias, o sea que el abanico es muy vasto».

SE POSTERGÓ LA ASAMBLEA

Sobre la asamblea de socios nos dijo: «Se postergó la asamblea de socios. Vamos a estar anunciando la semana que viene el día que habrá de llevarse a cabo la misma. Nos interesa que los socios se acerquen para conocer como están las finanzas del club, así como las obras que se han realizado y las obras que se piensan concretar. La asamblea ademas permite a los socios hacer preguntas sobre determinados temas que les interesa saber».

CLASES DE REMO

Señaló «Las clases de remo serán los martes y los sábados. El único requisito para el socio es saber nadar».