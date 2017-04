El Comité de Emergencia de Bella Unión, reunido este martes 11 de abril de 2017 comunica a la población y turistas en general que debido a las intensas lluvias ocurridas el pasado fin de semana, los Ríos Uruguay y Cuareim se encuentran en estado creciente del nivel de sus aguas.

POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA

– No acampar en proximidades a la margen de los Ríos Cuareim y Uruguay.-

-Los campamentistas que se encuentren en las zonas de Puerto Pedregullo, Balneario Los Pinos, Rambla Costanera, Coronado y Río Cuareim, retornar de los mismos en un plazo no mayor a 24 horas.

-No circular por rambla costanera y caminos de acceso a zonas mencionadas en el punto anterior, hacerlo para el retorno o en caso de emergencia y en horas del día.

-Evitar navegar en embarcaciones pequeñas y / o motor o con menores de edad a bordo.

-No navegar en horas nocturnas.

EL COMITÉ DE EMERGENCIA CONTINUARÁ EVALUANDO LA SITUACIÓN ,POR LO TANTO

-Se realizará un registro de campamentistas, se solicita máxima colaboración con esta tarea.

-Respete las recomendaciones emitidas en este comunicado.

-Manténgase atento a nuevos comunicados del Comité de emergencia, los que serán emitidos por los medios de prensa .-Por consultas o emergencias comunicarse al 4779 2003 – 4779 3780.

POR EL COMITÉ DE EMERGENCIA DE BELLA UNIÓN

-Jefe de Escuadrón, Mayor Eduardo Gularte.-

-Sub Prefecto de Puerto, Tte de Navío Pablo Vescia.-

-Alcalde Luis López.