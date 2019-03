A la vera de Ruta 3, entre la planta emisora de Radio Bella Unión y barrio Las Láminas, al norte, se encuentra el floreciente barrio Jardines.- Sus primeras fincas datan de pocos años atrás.-En una recorrida efectuada por este corresponsal por dicho barrio, existen 12 obras en construcción.- Doce edificaciones que se sumarán a las existentes .-Fincas realmente llamativas por su nivel de construcción.-Por lejos se está constituyendo en el barrio más pintoresco de Bella Unión.-La existencia de terrenos , vislumbra que no pocos habrán de interesarse en adquirir el suyo para levantar en el futuro su morada.- Existen servicios de agua y energía eléctrica, no así buenas calles.- No existen cordones cuneta, siendo de tierra las calles, por lo que amérita que el municipio y la intendencia destinen recursos para acompasar el crecimiento barrial .-