El fin de semana se pone en marcha la Copa de Clubes Campeones de la OFI. Bella Unión presente con su representante Tropezón Tablero.

Al cierre de la jornada pasada se definían detalles respecto al campo de juego y horario del partido.

Tropezón Tablero en esta primera fecha oficia de local, recibiendo al copero artiguense Wanderers, de barrio “El Tanque”.

Así el fixtur de la Divisional B, serie A;

1º fecha Progreso (Paysandú) Vs. Ferrocarril (Salto) Tropezón Tablero (Bella Unión) Vs. Wanderers (Artigas).

2º fecha Ferrocarril Vs. Wanderers Progreso Vs. Tropezón Tablero.

3º fecha Tropezón Tablero Vs. Ferrocarril Wanderes Vs. Progreso.

4º fecha Wanderers Vs. Tropezón Tablero Ferrocarril Vs. Progreso.

5º fecha Ferrocarril Vs. Tropezón Tablero Progreso Vs. Wanderers.

6º fecha Tropezón Tablero Vs. Progreso Wanderers Vs. Ferrocarril.