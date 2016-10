Tras las elecciones del SUNCA celebradas hace poco tiempo atrás, en Bella Unión ganó la oposición liderada por el obrero Luis Cáceres. Lograban más apoyo que la oficialista lista «Agustín Pedroza»que lidera Artigas Cantos. Desde entonces, la interna del SUNCA en Bella Unión no es la mejor. Ya no más liderando el sindicato el obrero Artigas Cantos. Sin embargo Cantos es entrevistado por los medios locales sobre temas sindicales, lo que ha creado profundo malestar en quienes hoy son mayoría dentro del SUNCA local. Luis Cáceres, actual secretario general del SUNCA Bella Unión fue contundente al hablar con este corresponsal. Nos dijo: «Acá debe quedar claro que los referentes sindicales del SUNCA en Bella Unión soy yo en primer lugar y luego están los compañeros Silveira y Fernández. Mucha gente me para en la calle y me pregunta si soy yo o es Artigas Cantos el que manda en el SUNCA de Bella Unión. Lo que pasa es que el hombre (Artigas Cantos) recorre los medios de comunicación y la gente piensa que él tiene algún cargo dentro del sindicato y la verdad que no tiene ningún cargo. Además hay que aclarar que quien habla Luis Cáceres, Silveira y Fernández, somos los tres que integramos el sindicato a nivel departamental. Este hombre (Artigas Cantos) no tiene potestades para hablar en los medios en nombre del SUNCA.

El no ocupa ningún cargo en la mesa, por tanto no tiene por qué hablar en nombre del SUNCA. Él tiene que entender que la lista de él perdió las elecciones y que debe dar un paso al costado. Lo respetamos como un trabajador más de la construcción pero más no. Queremos que la gente entienda que él ya no es ningún referente sindical de la construcción en Bella Unión y todo el departamento de Artigas.

Él puede salir en la prensa, pero nunca haciendo mención que es un referente del SUNCA, ya que no lo es. Él hoy por hoy no tiene ningún cargo en el sindicato, que quede claro».